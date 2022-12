Nettoyage du littoral catalan l Quand l’image de carte postale nuit à la nature

À la faveur d’un accord datant du Moyen-Âge, la commune d’Elne bénéficie d’un accès à la mer via une plage d’environ 800 mètres à droite de l’embouchure du Tech. Selon Annie Pezin, cette plage n’est pas aménagée. Raphaël Michau de rajouter « les gens qui viennent sur la plage d’Elne, viennent sur une plage naturelle, et sont donc déjà sensibilisés à ce sujet et sont dans une logique de préservation. D’ailleurs, lors des opérations de nettoyages, il y a peu de déchets type pots de crèmes solaires. Nous retrouvons plutôt des déchets déstructurés et érodés, vraisemblablement charriés par la rivière ».

Alors pourquoi intervenir sur cet écosystème naturel ? Une des réflexions serait de ne plus interagir avec cette plage. Mais au fil des ans, la plage disparaîtrait sous l’accumulation de débris et l’érosion naturelle. « Plus on nettoie, plus on risque de déstructurer la plage, comme pour toutes les plages menacées par le recul du trait de côte insiste l’élue. D’ici à 2050, le littoral aura beaucoup changé. Mais laisser des végétaux transportés par le fleuve se fixer sur le sable consoliderait un peu les dunes. Bref, laisser un peu plus la nature faire permettrait peut-être de reculer le délai ».