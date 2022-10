Let’s Clean Europe, World Cleanup Day, des journées citoyennes contre les déchets

Article mis à jour le 12 octobre 2022 à 07:45

Dans le cadre du Let’s Clean Europe, nombre d’initiatives ont vu le jour pour collecter les déchets à l’échelle locale. L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée a organisé une action de sensibilisation conjointe sur les trois territoires qui la composent. Au total les 300 bénévoles d’Occitanie, de Catalogne et des Îles Baléares ont collecté 526 kilos de déchets. Une action qui s’inscrit dans la volonté plus large de créer un observatoire commun pour faire face à la pollution marine par les plastiques .

80 écoliers et collégiens nettoient le lac d’Ile-sur-Têt

Vendredi 7 octobre, plus de 80 élèves des écoles et collège de Néfiach et d’Ille-sur-Têt ont répondu présents dans le cadre du « Let’s Clean Europe« . Au total, une centaine de participants a nettoyé le plan d’eau d’Ille-sur-Têt. Ils ont collecté 143 kilogrammes de déchets dont 8 kg de plastiques et 70 kg de verre. Autant de matières qui ne viendront pas polluer la Méditerranée. En 2021, la collecte fut bien plus conséquente, avec 384 kilogrammes de déchets, dont 84 kg de plastiques, collectés par seulement 60 kg participants.

En Catalogne, l’Eurorégion organisait une collecte de déchets dans le Parc Naturel des Aiguamolls de l’Empordà. En 2022, 130 participants ont répondu présents pour le « Let’s clean up Europe ». Ils ont collecté 143 kilos de déchets, dont 35 de plastiques. En 2021, ils étaient 75 à avoir collecté 465 kg, dont 95 de plastique. Sur le troisième territoire de l’Eurorégion, les bénévoles ont tenté de nettoyer le Parc Naturel de s’Albufera de Mallorca. Au total, les 62 participants ont collecté 355 kg de déchets dont 62 kg plastiques. En 2021, ils étaient 51 à avoir collecté 245 kg dont 57 kg plastiques.

Objectif de Let’s Clean Europe ?

Let’s Clean Europe est une journée eurorégionale de collecte des déchets dans le cadre du programme européen Netegem Europa.

« L’objectif de la deuxième édition de cette campagne, promue par l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, est de sensibiliser à la pollution plastique de nos espaces maritimes et aquatiques. Ces actions de nettoyage des espaces naturels ont un lien direct avec l’événement de la journée internationale « Sauvez la Méditerranée ». L’accord principal de cette rencontre transfrontalière était la création d’un observatoire commun pour faire face à la pollution marine par les plastiques, en plus de l’organisation future d’un forum international méditerranéen incluant l’ensemble de l’Union européenne ».

Let’s Clean Europe, World Cleanup Day , des journées citoyennes pour nettoyer notre espace vital

Pour rappel, les derniers rapports du GIEC sont plus qu’alarmants. Le constat est sans appel : il est primordial d’agir dès maintenant pour limiter l’impact du réchauffement climatique sur la planète. Et la pollution environnementale n’arrange rien. Les journées citoyennes du type World Cleanup Day ou Let’s Clean Europe contribuent à la réduction des déchets sauvages grâce à des actions festives. L’idée est également d’éveiller les consciences et d’inviter la population à réfléchir sur son mode de consommation et la création des déchets qui en découle. L’année dernière, les 158.000 personnes qui se sont mobilisées lors du World Cleanup Day ont ramassé 615 tonnes de déchets. Dans le lot, 8.700.000 mégots et 90.000 masques ; mais aussi des déchets plus insolites comme des armes à feu, des caleçons, des palmes, des barrières, des extincteurs ou encore des ballons d’eau.

Le plongeur Alexis Rosenfeld documente les dangers du plastique pour la mer

Le plastique, ce dérivé du pétrole omniprésent dans nos vies, est une plaie pour la faune et en général pour le milieu marin. Des microplastiques qui se mêlent au plancton, aux sacs avalés par les tortues ou coincés sur les nageoires des dauphins, le plastique est un cauchemar pour la mer. Selon la Fondation Ellen MacArthur, 8 millions de tonnes de plastique viennent polluer les écosystèmes marins chaque année. C’est l’équivalent d’un camion poubelle déchargé en mer chaque minute. « Ce dauphin traîne ce sac plastique comme un étendard sur sa nageoire pectorale. Je trouve cette image tellement parlante, si je ne l’avais pas prise moi-même, je pourrai penser que c’est un montage fait pour une campagne de sensibilisation ! Mais non, ce n’est pas un montage ».

Au-delà des microplastiques, les sacs plastiques sont souvent confondus avec des méduses et ingérés par les mammifères marins ou les tortues. Parfois, les déchets gênent l’animal dans sa progression ou l’empêchent de remonter à la surface pour respirer.