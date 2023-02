Le Président de la Generalitat se fait l’avocat de La Bressola à Perpignan

Article mis à jour le 10 février 2023 à 07:45

Ce 9 février, le Président de la Generalitat catalane était en visite officielle dans les Pyrénées-Orientales. Dans le cadre d’une visite mémorielle, il s’est d’abord rendu à Prats de Molló ; avant de rencontrer les responsables de l’école immersive La Bressola, en litige avec la mairie de Perpignan. Pere Aragonès a également rencontré le Président de l’Usap François Rivière.

Aragonès s’engage à débloquer le Lycée de La Bressola à Perpignan

Le président de la Generalitat, Pere Aragonès, a promis de débloquer le projet de lycée que La Bressola veut ouvrir à Perpignan. Alors que le collège-lycée d’enseignement immersif catalan-français devait s’installer au Couvent de Sainte-Claire, le projet d’achat par l’association a été stoppé net par la préemption de la mairie de Perpignan. Ce jeudi, en visite à l’école Bressola du Soler, le président a assuré que «garantir les droits linguistiques» est une «obligation» pour le Gouvernement catalan dans tous les territoires de langue catalane. Pere Aragonès a insisté sur l’engagement de la Generalitat à promouvoir le catalan dans le domaine audiovisuel et à soutenir des initiatives telles que La Bressola pour éduquer les enfants en catalan au sein de l’État français.

Photos © Aleix Freixas & Marina Lopez / ACN.

Pour rappel, en septembre 2021, et alors que La Bressola avait versé un premier acompte de 60.000€ sur les 1,2M€ de la transaction, la municipalité avait exercé son droit de préemption ; arguant d’un projet alternatif. Lors d’une première audience en référé, le juge avait déjà donné raison à La Bressola, et à la fin de l’année 2022, le Tribunal de Montpellier a tranché en faveur de La Bressola pour l’achat des bâtiments du monastère Saint Claire. Le Tribunal a jugé que malgré les allégations de la mairie de Perpignan, cette dernière n’avait aucun projet sur ce lieu et ne pouvait donc le préempter. À ce jour, Adrià Morte, responsable communication de l’association nous a confirmé que l’achat suivait son cours, et sauf appel par la mairie de Perpignan, la vente devrait être finalisée dans les semaines à venir. Or la mairie de Perpignan peut encore faire appel jusqu’à la fin du mois de février, ce qui stopperait à nouveau la procédure d’achat.

Photos © Aleix Freixas & Marina Lopez / ACN. Photos © Aleix Freixas & Marina Lopez / ACN.

La Maire de Perpignan retire son soutien à 300 familles pour la cantine

En effet, hormis les locaux et une subvention de 60.000€ par an, la mairie de Perpignan assurait jusque-là la part sociale des repas pour environ 300 familles aux revenus inférieurs à 4.000€ par an inscrites à La Bressola. En 2021, lors d’un courrier, Louis Aliot avait estimé que ce soutien pouvait être chiffré à 8.000€ par an. La directrice de générale de La Bressola déclarait hier à TV3, qu’elle se refusait à croire que cette affaire était liée au litige en cours sur le monastère Sainte Claire, et déplorait la décision de la mairie de Perpignan qui va impacter les familles perpignanaises inscrites à La Bressola. L’adjointe déléguée à l’éducation précisait que les services, assurés jusque-là par Perpignan, ne le seront plus à compter de la rentrée scolaire prochaine.

Gouvernement catalan s’engage à soutenir La Bressola

L’association Bressola a témoigné ce jeudi au président de la Generalitat, Pere Aragonès, de son inquiétude pour l’avenir de l’enseignement immersif en Catalogne Nord. Aragonès s’est engagé à résoudre cette situation afin que «l’enseignement puisse être proposé en catalan sur l’ensemble des territoires où il est la langue maternelle (…) Nous sommes engagés et nous espérons avoir l’aide de toutes les administrations» a ajouté Aragonès. Malgré tout, le président de la Generalitat a affirmé qu’aucune réunion n’avait eu lieu avec le maire de Perpignan pour discuter de cette affaire. «Nous sommes disposés à parler à tout le monde, au-delà des positions politiques», a déclaré Aragonès lors de sa visite en Catalogne du Nord. Lors de la visite à l’école Bressola du Soler, le président a pu s’entretenir avec plusieurs élèves du centre. Ils lui ont demandé quelles tâches la Generalitat accomplissait pour préserver le catalan et quel est le soutien aux associations telles que La Bressola. Le président a précisé que le gouvernement catalan concentre ses efforts sur la promotion de la langue dans le domaine audiovisuel pour garantir la parole dans tous les territoires de langue catalane.

Visite mémorielle à Prats de Molló

Le président de la Generalitat, Pere Aragonès, a visité ce matin la Casa Macià à Prats de Molló accompagné du ministre des Affaires étrangères, Meritxell Serret, et du président du directeur de la Casa Macià, Lluís Puig. Casa Macià, connue sous le nom de Villa Denise, a été louée en 1926 par le président Francesc Macià, qui était en exil.