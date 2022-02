La justice espagnole restitue à la famille les effets d’un Catalan déporté dans un camp nazi

Ses neveux, Joan et Francesc Vergés, racontent qu’ils ignoraient tout de l’histoire leur oncle jusqu’à récemment. « Nos parents nous avaient seulement dit qu’il avait été arrêté par les Allemands et qu’il avait disparu. Ma grand-mère l’a cherché, mais elle n’a plus jamais entendu parler de lui. Ils disaient qu’il traversait souvent la frontière parce qu’il faisait la fête avec une fille d’une ferme de l’autre côté. »

Les neveux ont pris la décision de faire don au MUME de la montre-bracelet et de la bague sceau que Josep Vergés portait au moment de l’arrestation. Les objets avaient été conservés dans les Archives Arolsen. Outre les affaires de Josep Vergés, les affaires de trois autres déportés ont été restituées. Il s’agit de la montre et de la chaîne de Baldiri Soler, de la montre et de la montre de Joan Lladó, d’une photographie, de la chaîne, des clés, de la bague et de la carte de visite de Vicente Borjabad Alguacil.