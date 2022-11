« Le Fil à Métisser », renouer les liens avec habitants de Saint-Jacques et Nouveau Logis

Enfin, un troisième groupe de parole répond aux questionnements d’un enfant différent. Sandrine se rappelle : « Avant, on ne savait pas qui pouvait nous aider quand on a un enfant avec des troubles du comportement. On le gardait à la maison et on le mettait devant la télévision. Maintenant, plusieurs de ces enfants vont à l’école. Pour nous, c’était impossible de dire que notre enfant était malade ; maintenant la confiance avec Marion ou Shereen s’est installé, et on arrive à en parler ».