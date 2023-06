Les comarques gironines, testimoni de l’antiguitat

Article mis à jour le 14 juin 2023 à 08:40

En aquest territori destaquen els jaciments aquàtics o les ruïnes d’Empúries.

El patrimoni arqueològic de Catalunya serveix per explicar la seva història, des de la prehistòria fins a l’actualitat, passant per ibers, grecs o romans. A les comarques gironines s’hi han trobat molts jaciments entre els quals destaquen el poblat iber d’Ullastret o Empúries. També cal remarcar que la província de Girona acull el 80% dels jaciments aquàtics que hi ha a Catalunya.

La història submergida

Les comarques gironines destaquen per tenir un extens patrimoni submarí. I és que la difícil orografia de la Costa Brava i la força de la tramuntana va propiciar que antigament la zona fos un parany pel món de la navegació. Fet que explica que entre la línia de mar que va de Portbou a Blanes es concentri la major part dels jaciments aquàtics de Catalunya. Són un tipus de jaciment que històricament han patit espolis i sacsejos per l’alt valor dels objectes que s’hi podien trobar com àmfores romanes o monedes d’or.

En el litoral gironí és especialment rellevat el jaciment de Cap del Vol. És un vaixell romà que descansa des de fa més de 2.000 anys a la badia d’El Port de la Selva. L’embarcació transportava vi i s’han trobat elements destacats com una moneda provinent d’Arse (Sagunt) i un tap de suro. Les investigacions també han constatat que no era una embarcació romana convencional: segurament utilitzada per aigües menys profundes o zones d’aiguamolls. Això fa pensar als estudiosos que va ser un vaixell construït per la població autòctona de la zona.

Una exposició al Museu d’Arqueologia de Barcelona s’endinsa en aquesta arqueologia subaquàtica. “Naufragis. Història Submergida” es podrà visitar fins el mes de juliol i inclou algunes de les peces més destacades d’aquests jaciments que predominen a les comarques gironines.

Empúries i Ullastret: un llegat únic

Empúries és l’únic jaciment arqueològic de la Península Ibèrica on conviuen els restes d’una ciutat grega (Empòrion) amb les d’una ciutat romana (Emporiae). La població que va ser l’entrada de la cultura clàssica ara s’ha convertit en un espai privilegiat que permet explicar l’evolució de l’urbanisme grec i romà. En aquest municipi empordanès s’hi han trobat restes rellevants com la plaça pública, mosaics o restes de la Basílica.

Uns quilòmetres més a l’interior d’Empúries hi ha el poblat ibèric d’Ullastret, l’assentament iber més gran descobert fins ara a Catalunya. En aquest jaciment s’hi han descobert nombrosos objectes que permeten explicar la vida quotidiana dels ibers. Un complex excepcional, tant per les seves dimensions com per l’estat de conservació, que ha donat una informació molt rellevant d’aquesta antiga cultura. Gràcies a aquest jaciment també s’ha pogut desxifrar part de les seves lletres tot i que encara no s’ha pogut entendre la seva llengua.

El Museu Arqueològic

Els materials arqueològics i els descobriments que han anat trobat a les excavacions de la província de Girona estan exposats al Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) a Girona, una de les seus d’aquesta xarxa que està repartida arreu del país. Situat al Monestir de Sant Pere de Galligants de la capital gironina, és un dels més antics de Catalunya i inclou des de materials de la prehistòria fins a l’edat mitjana. Coincidint amb els 175 anys de la seva fundació, la seu a Girona acull l’exposició “El temps de la memòria” on s’ofereixen alguns dels objectes més rellevants del seu fons. I al MAC Empúries està oberta la mostra temporal “L’Esculapi d’Empúries” que permet contemplar la imatge del déu grec, una de les troballes més emblemàtiques del jaciment.