Lutte anti-drogue dans les Pyrénées-Orientales l Le Préfet présente le bilan des renforts des gendarmes mobiles

« À l’heure où on se parle, pour la partie immigration irrégulière, nous comptons 8 éloignements effectifs, et 9 personnes sous mesure de rétention administrative en vue d’un éloignement, et 6 personnes sous écrou ».

Au niveau des commerces, notamment les épiceries, qui contribuent au trafic, le Préfet annonce la fermeture administrative de 9 établissements. Pour les volets fiscaux, CAF, CPAM, HLM, des dizaines de contrôles sont en cours, et des actions de redressement sont d’ores et déjà lancées. Selon le Préfet, ce travail est moins visible, mais il contribue à lutter de manière plus durable contre les acteurs en lien avec les trafics. À ce stade, 37 personnes sont suivies par ces Codaf (Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude) spécial drogue. « Les individus inscrits sur cette liste sont ceux qui sont régulièrement contrôlés et identifiés comme participant de près au trafic de stupéfiant« . Le Procureur de citer l’exemple du trafiquant de stupéfiant qui a des rentrées d’argent non déclarées. Les services fiscaux vont travailler sur l’absence de déclaration de ressources, et la Caf va vérifier les éventuelles prestations perçues.