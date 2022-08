Article mis à jour le 23 août 2022 à 20:12

Le nouveau Préfet des Pyrénées-Orientales, Rodrigue Furcy, a pris ses fonctions ce 23 août. Il succède à Étienne Stoskopf qui, après 2 ans à Perpignan, est devenu le nouveau Préfet de la Somme. Parmi les dossiers qui attendent le nouveau représentant de l’État dans le département, la sécurité, le chômage, la pauvreté ou la sécheresse et les incendies. Quant à ses méthodes de travail, le nouveau Préfet affiche sa volonté, celle d’un travail de terrain ; « c’est là qu’on voit vraiment la réalité des problèmes ». Âgé de 41 ans, Rodrigue Furcy est né à Tourcoing dans le Nord. La Préfecture des Pyrénées-Orientales est son deuxième poste en tant que Préfet. Issu de la promotion Zola de l’ENA, il a notamment été chef de cabinet adjoint d’Emmanuel Macron de 2017 à 2020.

Quid des renforts de forces de l’ordre annoncés par le ministre de l’Intérieur ?

Annoncés par Gérald Darmanin sur Twitter, le Préfet a bien sûr été questionné sur ces renforts dans un contexte de hausse du trafic de drogue à Perpignan et multiplication des morts par balle suite à des règlements de comptes. Et pour le moment, le Préfet reste particulièrement mystérieux quant au dispositif exact.

« C’est une excellente nouvelle pour la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) qui va pouvoir renforcer son action de lutte contre les stupéfiants et la sécurité du quotidien. Les renforts devraient arriver au début du mois de septembre. Pour le moment, nous travaillons sur les modalités de déploiement. Et notamment sur la stratégie pour tirer le meilleur parti de ce très fort renfort. C’est de l’action de court terme qui s’inscrit dans une stratégie de long terme ». En clair, Rodrigue Furcy précise qu’il y aura bien sûr un impact sur la visibilité et la présence sur le terrain et en particulier sur les différents points de deal. Mais au-delà de cette présence, le représentant de l’État souhaite avoir une vision plus globale et notamment éviter la réinstallation d’un point de deal, ou le déplacement de ce dernier en zone gendarmerie. Le Préfet précise que les détails du plan de déploiement, de la mission et des objectifs seront prochainement dévoilés. En tout cas, le Préfet est catégorique, « ce n’est pas une présence de quelques jours, juste pour aller taper sur les points de deal. C’est un renforcement sur le long terme de la capacité d’intervention« .

Comité sécheresse et usage de l’eau dans les Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales souffrent d’un manque d’eau chronique et l’été chef et chaud a aggravé la situation. Les usages sont déjà régulés et une grande part du département est en alerte renforcée. Mais selon Rodrigue Furcy, la réduction volontaire de la consommation d’eau sur certains bassins-versants a permis, pour le moment, d’éviter de passer au niveau supérieur en termes de restriction d’eau.

« Nous devons travailler dans un état d’esprit de discussion et de concertation entre les acteurs afin de voir quels usages il est possible de réduire dans les périodes à forte tension. Et ce, afin d’éviter d’en venir à des mesures administratives d’interdiction ».

Rodrigue Furcy

En arrivant dans les Pyrénées-Orientales, « le taux de chômage et de pauvreté sont des indicateurs marquants »

La renationalisation du RSA permet au Conseil Départemental de remobiliser les crédits vers l’insertion. « Sur l’insertion il y a un amont et un aval. L’aval c’est la sortie par l’emploi sur un département très marqué par le chômage ». Pour le Préfet, même si les chiffres se sont nettement améliorés, le département reste marqué par le plus fort taux de chômage de France (11,7%). « C’est un vrai sujet ! C’est d’autant plus un sujet que des entreprises nous disent avoir des difficultés à recruter ». Au-delà du taux de chômage, le Préfet a également évoqué, l’accompagnement des publics fragiles, la politique de la ville, la question de la scolarisation.

Parcours détaillé de Rodrigue Furcy, nouveau Préfet des Pyrénées-Orientales

Formation, ENA – Promotion Émile Zola, IEP Rennes, après un DEUG d’histoire à l’Université Sorbonne-Paris IV. Du 24/08/2020 au 23/08/2022 : Préfet des Hautes-Pyrénées. De 2017 à 2020, Chef de cabinet adjoint du président de la République. À partir de l’été 2015 et jusqu’en 2017, Rodrigue Furcy a été chef du bureau du management du corps préfectoral et des administrateurs civils à la sous-direction du corps préfectoral et des administrateurs civils au ministère de l’Intérieur. De septembre 2013 à 2015, il est directeur adjoint des stages de l’école nationale d’administration. De 2010 à 2013, il fut Sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire ; puis secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence. 01/04/2010 : Administrateur civil, affecté au ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. 01/01/2008 : Élève de l’E.N.A. (Promotion « Émile Zola »). 07/2003 : Chargé de mission « urbanisme, politique de la ville, déplacements » à la mairie du 19e arrondissement de Paris.