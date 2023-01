Trafics de stupéfiants et contrebande de tabac : 2022 année record pour les saisies

L’arrivée récente des gendarmes mobiles à Perpignan et ses environs a permis d’amplifier l’action des services sur le terrain, notamment en libérant du temps d’enquête pour les policiers. À la question de savoir combien de temps resteront ces effectifs, le préfet reste évasif: «ils sont toujours là», sourit-il.

Les trafiquants interpellés sont systématiquement déférés devant la justice. Quant aux consommateurs contrôlés en possession de faibles quantités de cannabis, ils se voient souvent notifiés d’une amende: 200€ à payer, et possiblement un stage de sensibilisation à suivre. Un dispositif de plus en plus utilisé par les gendarmes et policiers puisque 637 amendes ont été notifiées l’année dernière ; soit 20% de plus qu’en 2021. Avec un objectif : désengorger les tribunaux.