Quelles sorties gratuites pour les fêtes ? Les plus beaux marchés et animations dans les Pyrénées-Orientales

Ne restez pas enfermés à la maison ! À l’approche de Noël, notre département s’enrichit chaque année un peu plus de spectacles, illuminations et marchés.

Made in Perpignan fait sa sélection des plus belles sorties à entrée libre. Une proposition bien sûr loin d’être exhaustive !

– Le jardin de Noël de Pia

C’est notre coup de cœur de l’année. Il s’agit du plus grand marché de Noël gratuit du département, avec une partie fête foraine et une partie illuminations, très réussie. Entre les stands de producteurs pour s’amuser ou se restaurer, un chalet avec des spectacles gratuits toutes les heures, adaptés aux enfants. Le tout au parc des Tilleuls. Du 28 novembre au 4 janvier, de 11h à 22h.

– Lumières et animations à Canet-en-Roussillon

C’est une première sur la commune ! Jusqu’au 2 janvier, les plus beaux bateaux du port de Canet, à proximité de l’aquarium Oniria, seront illuminés. À découvrir chaque soir. La ville propose par ailleurs une série de spectacles, ateliers et parades, que ce soit au centre plage ou sur les ramblas. Les rendez-vous s’enchaînent à partir de 15h les 20, 23, 24, 27 et 29 décembre. Enfin, du 27 novembre au 11 janvier, tous les jours de 15h à 18h, un calendrier de l’Avent géant est organisé à la galerie des Hospices à Canet village, avec des fenêtres grandeur nature. Tous les détails sur le site de la ville.

– Le mapping à Collioure

C’est devenu l’une des sorties incontournables du département. La mise en lumière des monuments de Collioure est tout simplement sublime. Parfaite occasion de sortie en dehors du surtourisme estival. Jusqu’au 4 janvier, dès le crépuscule, le château, le clocher et toute la baie deviennent des tableaux. Immanquable. Bien évidemment, la ville propose aussi son village de Noël, avec ateliers pour enfant ou concerts. Consulter le site de la mairie pour plus d’informations.

– Le marché de Noël de Perpignan

Les chalets reviennent en force quai Vauban à Perpignan, avec pour toile de fond une Basse illuminée. Un classique de Noël, avec les manèges devant le Castillet, mais aussi, jusqu’au 4 janvier, le Noël des antiquaires sur les allées Maillol, l’exposition de pessebres (crèches) à la loge de mer et à la chapelle de la Funerària. Le 3 janvier, la caravane des Rois mages partira de la place Gambetta à 16h et 18h.

– Le Noël de la Distillerie à Toulouges

Du 5 décembre au 4 janvier, la ville de Toulouges transforme son jardin de la Maison du Citoyen en espace dédié aux fêtes, entièrement gratuit. Chalets, patinoires, fête foraine et parcours lumineux sont à disposition des familles de 11h à 23h. Les soirées sont particulièrement riches avec concerts et sets de DJ du 22 au 30 décembre. Le samedi 3 janvier, c’est comédie musicale, tandis que pour la clôture le 4 janvier, la cavalcade des Rois mages le disputera à la chorale, au départ de l’urban trail… De quoi s’en mettre plein les yeux. Horaires détaillés sur le site de la mairie.

– Les fêtes à la montagne

Quel décor plus approprié pour une sortie d’hiver ? Font Romeu propose son marché et ses animations. On appréciera la parade du 22 décembre, le spectacle gospel du 23, et surtout, c’est assez rare pour le souligner, une patinoire gratuite, du mardi au dimanche. Du côté des Angles, un village de Noël vous attend jusqu’au 4 janvier, décliné en plusieurs thèmes. Parade le 24 décembre et le 31, réveillonnez avec un étonnant « Disco Clocher » pour danser en famille. Le même soir, les moniteurs de l’école de ski organisent la fameuse descente aux flambeaux suivie d’un feu d’artifice. On note dans un coin que le vin chaud et le chocolat chaud sont offerts… Côté Pyrénées 2000, les moniteurs organisent également une descente aux flambeaux le 31, à 18 h 30.

– Déambulez à Argelès-sur-Mer

Beau programme également du côté d’Argelès, avec un village de Noël jusqu’au 24 et des animations et ateliers créatifs de toutes parts. On retiendra la parade étoilée du mardi 23 suivie d’un concert rock. Les concerts s’enchaînent ensuite sur la plage du 25 décembre au 3 janvier, entre des initiations au rugby, au cirque, à la danse, à la boxe ou à la slackline… Que de choix.

– Au Soler, un marché de Noël couvert et chauffé

C’est le pari de la commune, où le marché « So Nadal » sera à l’intérieur, dans l’espace Martin Vivès avec 12 chalets gourmands. Parfait pour les frileux ! L’extérieur, lui, sera réservé à la fête foraine et à une grande piste de roller. Évidemment, concerts et soirées DJ seront de la partie.

– Le concours de pull moche à Banyuls-sur-Mer

Si la ville est riche en festivités sur toute la période des fêtes, le mercredi 24 décembre à 12h, ce sera l’occasion de participer au fameux concours de pull moche de Noël. Que ce dernier ait été conçu pour l’occasion ou juste offert par la belle-mère… Rendez-vous au village de Noël pour la victoire ! On aimera aussi, le même jour, l’arrivée du Père Noël en barque catalane, à 17h.

– Manèges gratuits à Céret

Si l’entrée de bien des marchés est gratuite, les manèges sont souvent payants. Ce ne sera pas le cas à Céret, où l’entrée est libre sur la place de la République. Tous les jours de 14h à 18h jusqu’au 4 janvier. Profitez ! Quant au goûter du Père Noël le lundi 22 décembre, il est offert par l’association des commerçants.