En photos : l’expérience du spectacle immersif Explora à Collioure

Dans un article précédent publié au cours de l’été, la rédaction de Made in Perpignan présentait Explora, un spectacle immersif au Château royal de Collioure. En cette mi-octobre, nous vous proposons de découvrir les photos de cette expérience sonore et visuelle pour en apprendre plus sur le palais catalan, du Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui. Ce spectacle d’un nouveau genre est perçu comme un outil de médiation accessible à tous les publics.

Une offre culturelle qui se diversifie dans les Pyrénées-Orientales

Explora est un spectacle immersif qui s’inscrit dans cette volonté du département des Pyrénées-Orientales de mettre en avant des lieux emblématiques grâce à des technologies qui font la part belle à la modernité. Avec ce spectacle immersif, les spectateurs plongent dans l’Histoire du Château royal de Collioure. Un réel contraste s’opère avec l’espace extérieur. La partie visible et la vue panoramique s’opposent à l’espace souterrain et secret. Ce constat rappelle le spectacle Jardins enluminés. Jardins il.luminats, diffusé dans les anciennes écuries du Palais des rois de Majorque de Perpignan. Cette fois, pendant 12 minutes, le public découvre les quatre saisons. Une expérience visuelle qui reprend des faits historiques mais qui reste une évocation de la vie d’antan.

Le spectacle Explora au Château royal de Collioure : texte et images

Les spectateurs sont embarqués pour une expérience participative et onirique. Une jeune fille curieuse emmène les spectateurs dans les recoins les plus secrets et inaccessibles du lieu. À la lueur d’une bougie, un graffiti se révèle au détour d’un souterrain. Puis, un objet enfoui surgit de terre et vient libérer la mémoire de ceux qui ont une Histoire au Château royal de Collioure. Plusieurs objets viennent orner les murs : un écu gravé aux armes d’Aragon, une embrasure à la française, une pipe en céramique, un gobelet et une écuelle… Des personnes apparaissent aussi sur les murs de la salle.

Explora : un voyage à travers le temps avec des techniques modernes

Après avoir navigué au sein du Château royal de Collioure et traversé la place d’Armes, les spectateurs prennent place dans une salle pour assister au spectacle d’une durée de 8 minutes. L’expérience immersive Explora est considérée comme une « véritable machine à remonter le temps ». Bien que court, le spectacle immersif retrace l’histoire du Château de l’époque médiévale jusqu’aux années 70-80. Le lieu est donc montré en tant que résidence des rois de Majorque puis comme lieu d’accueil et de visite. Le Château royal de Collioure s’est donc transformé au fil des siècles. Il a également servi de citadelle espagnole, de camp d’internement au moment de la Retirada et de camp de prisonniers lors de la Seconde Guerre mondiale.

Ce dispositif innovant est une production de Les Fées Spéciales, déjà à l’origine du spectacle au sein du Palais des rois de Majorque, et d’Opixido. Comme précisé sur le site de Les Fées Spéciales, c’est « la technique du vidéo mapping animé qui a été retenue pour habiller une partie des murs de la salle ». Le spectacle a été conçu par le nouveau duo de réalisateurs Maud Sertour et Samy Barras. Ce sont eux qui ont choisi les objets qui font leur apparition sur les murs. Des objets qui les ont particulièrement marqués et intrigués lors du processus de création.