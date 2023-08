«Mer Cat» Saint-Cyprien l Quelques notes de jazz face à la grande bleue

Tous les lundis de l’été, le MerCat sert d’écrin aux soirées Jazz & Vins. Des concerts uniques, taillés sur mesure autour de musiciens souvent plus habitués aux scènes de New York, Montréal ou Barcelone. Le bassiste Patrick Felices lève le rideau sur la programmation à venir.

C’est une histoire d’harmonie. Entre un décor de carte postale, des jus qui chaloupent dans leur verre à pied, et la complicité de musiciens qui fusionnent le temps d’un concert, avec le talent de ceux qui ne l’étalent jamais. Et quand vient le lundi, qu’importe si les personnages principaux ont changé, la même magie opère. Une « magie » qui doit surtout à l’entregent de Patrick Felices, qui programme avec le Dj Diego Armando les soirées Jazz & Vins à Saint-Cyprien.

Organiser des soirées jazz dans un marché de sortie de plage, c’est la volonté de sortir cette musique du carcan « inaccessible » dans laquelle on la classe trop souvent ?

Je ne partage pas cette idée d’un jazz « intellectuel ». Le jazz, c’est vaste. C’est une musique qui a évolué, qui s’est mélangée, qui a fusionné avec d’autres styles, mais le fil conducteur, c’est le plaisir de la musique live, de la complicité entre les musiciens. Et pour accentuer cette sensation de proximité, la scène du MerCat est volontairement petite, à peine surélevée, le public peut déambuler tout autour, il n’y a pas de distance avec le public. Il n’y a pas de prérequis pour venir écouter un concert, il suffit d’être curieux !

Elle est guidée par l’envie de mettre en avant aussi bien des groupes locaux que des groupes transfrontaliers, des musiciens professionnels autant que des artistes émergents. Et elle s’articule aussi autour de rencontres. Par exemple, le concert de la trompettiste québécoise Rachel Therrien, qui était en chemin pour le festival de jazz de Marciac, et autour de qui nous avons constitué un groupe avec des musiciens locaux. Ou encore le concert de Gaël Horellou, un saxophoniste à la carrière impressionnante, qui est venu nous présenter son nouveau projet grâce à un batteur de Gruissan. Il s’agit souvent de moments uniques, un peu exceptionnels. Mais ça, c’est l’essence du jazz.

C’est-à-dire ?

Ce n’est pas tant le fait de constituer des groupes autour de musiciens reconnus, puisque c’était commun dans le rock, dans les années 60 aux Etats-Unis notamment. Mais un concert de jazz est par définition un moment unique, puisque c’est une musique basée sur l’improvisation : un même groupe qui jouera un même répertoire, cela ne donnera jamais le même concert deux soirs de suite. Et c’est aussi ce que le public vient rechercher, ce moment de partage unique, qui ne se reproduira plus tout à fait de la même façon.

Quel est le programme des soirées d’août ?

Le mois d’août a commencé avec Magalí Datzira, qui chante, compose et joue de la contrebasse entourée d’excellents musiciens de Barcelone. Le 14 août, on change de rythme avec Sofia & Javier, des artistes de Buenos Aires qui ont choisi de se poser quelque temps à Perpignan après leur tournée en Allemagne et en France, et qui nous proposeront un concert de tango, mais avec de solides bases de jazz. Le 21 août, ce sera le Sandra Cipolat Trio, une jeune pianiste de Montpellier qui vient nous présenter son nouvel album. Au passage, cela montre aussi un certain équilibre de la programmation jazz, un milieu qui peut-être assez masculin… Et on finit le 28 août avec le Brasil Jazz Project du contrebassiste Philippe Roux, qui a beaucoup côtoyé les grands du jazz à Paris dans les années 70, et qui est complètement habité par la musique.

Et puis, il y a la programmation côté verres… Le jazz et le vin, c’est un mariage qui fonctionne, et pas forcément parce que les musiciens de jazz boivent du vin ! Mais les vignerons ont cette même passion, cette recherche de la perfection, ce sens du « faire avec », qui guide aussi les musiciens de jazz. Et il faut dire que côté vignerons, on ne manque pas de talents dans ce département !

