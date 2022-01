Mini Toques 2022 | Les enfants impressionnent par leur professionnalisme !

Le 16 décembre 2021 a eu lieu la présentation et le lancement des Mini Toques, un concours de cuisine destiné aux élèves de CM1 et de CM2. Cette épreuve challenge la volonté de concevoir le repas comme un moment de découverte, d’apprentissage et de plaisir. Malgré leur jeune âge, les enfants impressionnent souvent par leur professionnalisme et la qualité de leur travail.

L’objectif est de sensibiliser les enfants à l’équilibre alimentaire et à la consommation de fruits et de légumes de saison en utilisant des produits du terroir.

Créé en 2007 par le Syndicat Intercommunal Scolaire et de Transport de Perpignan, et organisé désormais par le SYM Pyrénées-Méditerranée, le syndicat mixte pour la restauration collective, le challenge culinaire des Mini Toques fêtera sa 16e édition en 2022. Il est organisé en partenariat avec l’association des Toques Blanches du Roussillon, le lycée polyvalent Christian Bourquin d’Argelès-sur-Mer, le lycée agricole de Rivesaltes, le Purple Campus de Perpignan et la CCI de Perpignan. Cette édition 2022 sera parrainée par Masachi Lijima, chef du restaurant Le 5e Péché à Collioure, pour les recettes sucrées et David Vincent, chef du restaurant Le Patio Catalan à Thuir, pour les compositions salées.

Le jury de dégustation est composé de membres de l’association des Toques Blanches du Roussillon, des spécialistes de la gastronomie qui prennent plaisir à transmettre leur savoir-faire culinaire.

♦ Recette sucrée, recette salée, quelles sont les règles ?

Les enfants de CM1 devront réaliser une recette sucrée à base de fruits. Celle-ci devra en comporter au moins deux parmi la fraise, la framboise, les agrumes et la mangue. Les élèves de CM2 devront créer une recette salée. Ils devront intégrer au moins deux légumes parmi le fenouil, la blette, les légumineuses et l’asperge à leur recette salée. Il n’y a pas de nombre maximal de fruits ou de légumes. Pour David Vincent qui se dit « époustouflé par le niveau des enfants« , « le plus important c’est le goût« .

Les élèves ont jusqu’au 7 avril 2022 pour s’inscrire et déposer leur recette sur un support papier. Le 11 avril, 20 finalistes seront sélectionnés selon des critères (faisabilité de la recette, respect du thème imposé, originalité du nom et de la recette, qualité de l’illustration) dans les locaux du SYM PM, situé à Perpignan. Un mois plus tard, le 11 mai, aura lieu la finale au lycée Christian Bourquin d’Argelès-sur-Mer. Les enfants auront deux heures pour élaborer leur plat, qu’ils devront ensuite présenter au jury. Ils seront accompagnés par des élèves des lycées hôteliers du département. Les membres du jury goûteront les plats et attribueront des notes.

Le 25 mai aura lieu la proclamation des résultats ainsi que la remise des prix au lycée agricole de Rivesaltes.

Lors de la présentation de l’édition 2022, Robert Peynaud, président du SYM, a précisé que le Prix spécial Internautes a remporté un franc succès l’année dernière et qu’il sera sans doute décerné cette année. Il a ajouté « cette année nous allons innover avec le Prix Cuisine […] qui sera remis à l’enfant qui montrera du dynamisme, de la dextérité, de l’organisation et de l’autonomie sur le poste quand il devra confectionner sa recette« .