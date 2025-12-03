Municipales 2026 à Perpignan : Propositions, équipe, riflette … Agnès Langevine lance sa campagne

Après le « Moi président » qui permit à François Hollande de franchir le seuil de l’Élysée, Agnès Langevine a choisi son anaphore : « Qui d’entre nous n’a pas mal à sa ville ? ». Répétés comme un mantra, ces quelques mots visent à mobiliser les habitants pour co-construire son projet. « Nous voulons un Perpignan qui nous ressemble, qui nous rassemble, le Perpignan qui nous rendra fiers et fières », martèle-t-elle.

Précarité, logement et jeunesse, parmi les priorités du programme d’Agnès Langevine

La candidate a décliné une série d’engagements qu’elle présente comme les fondations de son projet municipal. Agnès Langevine a insisté sur la nécessité d’un plan de mise à l’abri d’urgence afin de répondre aux situations de grande précarité et aux « carences de l’État » observées dans les rues de Perpignan. Elle a décrit un quotidien marqué par la pauvreté, rappelant qu’« un enfant sur deux vit dans une famille en grande difficulté financière » dans certains quartiers. La rénovation urbaine est également un axe majeur, notamment à Saint-Jacques, où les immeubles continuent de tomber.

Pour Agnès Langevine, il faudra « reconquérir les logements vides », fluidifier les mutations, garantir la salubrité des habitations et lancer un véritable plan Marshall du logement, appuyé sur des financements régionaux, nationaux et européens. Sur le volet éducatif, celle qui est aussi vice-présidente de la Région Occitanie promet un plan pour la jeunesse incluant la rénovation des écoles, un petit-déjeuner gratuit, des centres de loisirs adaptés aux fortes chaleurs ainsi que la création d’espaces dédiés aux adolescents pour sortir de l’isolement. Par ailleurs, l’absence de cantine à l’école Blum, a été présentée comme un symbole des « carences des services publics municipaux » que son équipe entend résorber.

Environnement, sécurité, mobilités, les propositions d’Agnès Langevine

Agnès Langevine affirme que Perpignan est « aux avant-postes du réchauffement » et dénonce l’inaction municipale actuelle. Pour rappel, lors de l’élection de 2020 Agnès Langevine était soutenue par Europe Ecologie Les Verts. Création d’« oasis » permettant le rafraîchissement en période de canicule, désimperméabilisation progressive des cours d’école et zones urbaines, sont pour la candidate autant d’actions nécessaires pour préparer la ville au dérèglement climatique. En clair, la candidate précise que ces aménagements ne seraient pas seulement écologiques mais aussi économiques, puisqu’ils généreraient de l’emploi local dans la rénovation, le bâtiment ou les énergies renouvelables.

En matière de sécurité, Agnès Langevine prône le retour d’une vraie police de proximité “efficace mais non cow-boy” et qui s’appuierait sur des médiateurs et des éducateurs spécialisés. Elle annonce, pour le 18 décembre, une réunion publique dédiée à ces mesures.

Quant aux mobilités, Agnès Langevine souhaite remettre à plat l’ensemble du plan de déplacements, améliorer les fréquences des bus, réduire l’exposition des habitants à la pollution de l’air.

Une riflette avec des « nombres justes et solidaires »

Le fondateur de l’association Slow Food France, Jean Lhéritier, jouait les animateurs de cette « riflette ».

« Une rifle, parce que c’est la tradition, et aussi pour changer de cible. Aller vers une cible meilleure, comme avec Agnès Langevine à la mairie de Perpignan », explique-t-il. Rappelant le principe du jeu, il y ajoute une dimension politique : « Ce sont des nombres entiers, ils sont justes et solidaires, comme le programme d’Agnès. »

Malgré un boulier récalcitrant, chaque numéro est scandé selon la coutume, mais avec une signification réinterprétée pour l’occasion. Pour le 66, le choix était évident : « sang et or dans le cœur, et non pas brun sur les affiches ». Le 51, traditionnellement associé à une boisson anisée, devient ici le seuil de majorité nécessaire pour « une mairie écologiste. » Le 55 incarne le nombre de conseillers municipaux mais aussi « les 55 années de domination de la famille Alduy ». Le 8 serait un symbole de fraternité, et donc 88, doublement fraternel. Quant au 78, il renvoie, selon Jean Lhéritier, au pourcentage de Français inquiets de la montée de l’extrême droite.

Agnès Langevine évoque la « nécessaire union du parti socialiste au centre » et un « pacte entre les collectifs »

En fin de réunion, Agnès Langevine rappelle que « le seul chemin de la victoire est l’union ». Pour elle, il n’est pas question de « ralliement », mais de créer un nouvel espace commun respectant les trois collectifs : le sien « Pour Perpignan », «Perpignan Autrement», et celui structuré autour d’Annabelle Brunet, élue d’opposition au Conseil départemental. La candidate évoque un « pacte de gouvernance précisant qui serait maire, président de l’agglomération, maire de quartier ou représentant de la ville dans différentes instances. Un contrat de mandature appuyé sur une plateforme programmatique commune ».

Objectif 2026 ? Plus d’enquêtes … Faites un don pour permettre à une presse libre d’exister, et d’enquêter sur les dossiers sensibles des Pyrénées-Orientales !



Rassurez-vous, la rédaction de Made In Perpignan ne change pas subitement de cap. Nous continuerons toujours de défendre une information de proximité en accès libre. Désormais, notre équipe souhaite vous proposer plus d’investigation, un genre journalistique le plus souvent absent dans les médias locaux.



Parce qu’enquêter sur les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales a un coût, soutenez-nous !