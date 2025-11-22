Municipales 2026 à Perpignan : Une tribune appelle à l’union, « séparément, vous ne passerez pas »

Article mis à jour le 22 novembre 2025 à 15:38

À quelques mois des municipales à Perpignan, les stratégies politiques se tissent. Et si les droites apportent leur soutien à Bruno Nougayrède , à gauche, le flou persiste quant à la possibilité d’une coalition capable de déjouer les pronostics d’une élimination dès le premier tour face à Louis Aliot donné favori pour sa réélection.

Vincent Malherbe*, fonctionnaire, et mari de la présidente socialiste du Conseil départemental, publie ce 22 novembre une tribune à l’intention d’Agnès Langevine, Mathias Blanc et Annabelle Brunet. La première, cheffe de file de Place publique, est en campagne sous la bannière, « Agnès Langevine pour Perpignan », le second est socialiste, et tête de liste du mouvement « Perpignan Autrement », quant à la troisième, elle est ancrée au centre et élue d’opposition au Conseil départemental et à la mairie de Perpignan.

L’union de la gauche pour tenter de peser dans le scrutin municipal à Perpignan

Vincent Malherbe rappelle le traumatisme du scrutin de 2020, il écrit : « Nous nous sommes regardés mourir à petit feu devant les résultats. […] La mairie avait changé de couleur sans même qu’on ait eu le temps de dire au revoir à la ville qu’on avait connue. » Pour l’auteur, l’éparpillement des forces de gauche et du centre ne peut que conduire à une nouvelle défaite programmée face au maire sortant, Louis Aliot, crédité d’une confortable avance.

Dans ce plaidoyer pour l’union, la tonalité mêle constat d’impuissance, appel à la responsabilité politique et charge émotionnelle. « Ensemble, vous seriez devant, pas de beaucoup, juste assez pour que l’espoir respire encore un peu », insiste Vincent Malherbe, avant de décrire une ville qu’il estime abîmée dans son identité : « Et la catalanité ? Assassinée : ‘Perpignan la Catalane’ est devenue ‘Perpignan la Rayonnante’. Elle ne rayonne plus ; elle a juste perdu son nom, sa langue et son âme. » Cette tribune se veut un électrochoc, invitant à dépasser les ego et les étiquettes partisanes, au nom d’un « sursaut » collectif : « Rassemblons-nous. Ou alors, préparez vos discours d’adieu. »

Le militant de gauche en appelle aux trois prétendants : « Alors s’il vous plaît, Agnès, Mathias, Annabelle, ne nous obligez pas à vivre ça une deuxième fois. Ne nous obligez pas à expliquer à nos enfants pourquoi on a laissé la ville tomber une seconde fois, alors qu’on avait encore six mains pour la retenir. »

Deux ou trois listes de gauches pour faire campagne contre la réélection de Louis Aliot ?

Selon nos informations, Agnès Langevine et Mathias Blanc se sont déjà rencontrés au moins à cinq reprises sans aboutir à un accord. Questionnée sur le sujet, la vice-présidente de la Région Occitanie se montre malgré tout rassurante. « Je ne fais pas campagne contre Mathias Blanc, notre objectif est de battre Louis Aliot. (…) Notre responsabilité à Mathias Blanc, au Parti socialiste et à Place publique, mais aussi à toutes celles et ceux qui nous font confiance, c’est évidemment de trouver un chemin et une stratégie gagnante. » De son côté, Mathias Blanc l’affirme, « il ne doit y avoir qu’une liste ».

Si cette tribune en appelle à l’union d’Agnès Langevine, Mathias Blanc et Annabelle Brunet, elle ne dit rien de la liste « Perpignan, changez d’air » portée, entre autres, par La France Insoumise et « Les Écologistes ». La France Insoumise, perçue comme un repoussoir pour une partie de la gauche, il semble clair que les acteurs ont déjà acté que cette formation n’est pas soluble avec les autres, même dans l’optique de tenter d’empêcher la réélection du vice-président du Rassemblement National à la mairie de Perpignan.

*À noter que Vincent Malherbe est lui-même membre de l’association Perpignan Autrement.

