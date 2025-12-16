Municipales à Perpignan : Agnès Langevine se pose en cheffe de l’union, Mathias Blanc dément

Article mis à jour le 16 décembre 2025 à 17:18

« Début janvier, on sera unis » promet Agnès Langevine ce mardi 16 décembre, au micro d’Ici Roussillon. Cadre de Place Publique et à la tête de la liste « Pour Perpignan », elle évoque une alliance sur le point de se conclure avec Perpignan Autrement*, pour les prochaines municipales à Perpignan. Problème, la vice-présidente de la Région revendique la tête de liste en invoquant une récente enquête d’opinion. De son côté, Mathias Blanc, élu chef de file de Perpignan Autrement, réagit.

S’appuyant sur le sondage de l’IFOP/L’Indépendant, Agnès Langevine assure en effet être « en situation beaucoup plus favorable » pour mener une alliance. Elle confie aussi au journaliste des discussions en cours avec la centriste Annabelle Brunet.

Les réactions sur les réseaux sociaux de plusieurs membres de Perpignan autrement ont été immédiates. « Malgré les déclarations intempestives des autoproclamés candidats, la liste Mathias Blanc 2026 – Perpignan Autrement est le seul rassemblement qui réunit à gauche et au-delà. »

Pour Mathias Blanc, c’est une tentative de coup de force. « Dire ‘tout le monde derrière moi’, ça ne marche pas. C’est pour ça qu’il y a eu cet appel fin 2024 à toute la gauche jusqu’au centre, par les citoyens, les habitants. » Appel auquel Agnès Langevine n’avait pas répondu.

Un flou sur les soutiens nationaux

Pour lui, Agnès Langevine s’autoproclame aujourd’hui tête d’une liste d’union entre Place Publique et Perpignan Autrement, en cherchant des appuis au national.

« Elle va chercher à Paris ce qu’elle n’arrive pas à imposer localement. »

En effet Agnès Langevine, dans son intervention radiophonique, évoque son dialogue avec le PS « au niveau local mais aussi au niveau national. » Si localement, la division règne, ni les instances nationales de Place publique ni celles du Parti socialiste n’ont, pour l’heure, investi aucune tête de liste ; idem du côté de la présidente socialiste de la Région, Carole Delga.

Mathias Blanc s’oppose à un rassemblement qui ne serait fait que de partis et aussi où la tête de liste reviendrait à Agnès Langevine. Et il a sa propre vision du sondage. « Je ne vois pas ce qui permet à Agnès Langevine de dire qu’elle est la mieux placée. Dans la première hypothèse elle est éliminée dès les premiers tours. C’est donc la deuxième, où elle partirait à la tête d’un rassemblement. Mais cette hypothèse est farfelue. Comment peut-elle prétendre être la mieux placée pour prendre la tête d’un rassemblement qu’elle n’a pas su faire ? » Mathias Blanc fait référence à sa position à la tête de Place Publique qui a défié le vote des militants locaux, ces derniers lui préférant Olivier Romero.

Garder les portes ouvertes, ou entrouvertes

Pour autant, tout comme Agnès Langevine, Mathias Blanc tient à conserver les canaux de négociation et ne désespère pas de parvenir à un rassemblement plus large encore entre les gauches locales.

« Perpignan Autrement est une force d’union qui s’est construite démocratiquement. Et depuis c’est une force de terrain, une équipe soudée. Il est hors de question qu’on casse la dynamique d’union pour satisfaire un ego. L’ADN de Perpignan Autrement c’est d’unir. Nous allons continuer et nous restons ouverts à toutes les discussions. »

Reste à déterminer si les tensions vont s’apaiser pour laisser place à une alliance plus sereine. Pour le moment, les désaccords renvoient l’image d’une gauche encore trop fracturée.

*Perpignan Autrement : ce collectif créé par des militants et des citoyens en vue des municipales de 2026 a été rejoint par les formations politiques suivantes. PC – PS – Après – PRG – Les Radicaux de Gauche – Animalistes – Debout – Alternative – Génération Ecologie – L’Engagement.