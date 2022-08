Guide | Profiter de la Nuit des Étoiles 2022 dans les Pyrénées-Orientales

Le 6 août, le musée Narbo Via de Narbonne ouvre ses portes dès 18h. En attendant la tombée de la nuit, le public pourra prendre son repas et découvrir une exposition de photographies du ciel profond et un calendrier cosmique. À 19h15, Christine Mourlevat, secrétaire de l’ANAP, donnera une conférence ayant pour thème « Les planètes du système solaire, de la mythologie à l’astronomie ». Dès 20h30, Bernadette Boucher prendra la parole pour raconter les histoires et mythes des constellations. Après avoir sollicité ses oreilles, le public pourra profiter de la vue et observer le ciel dès 22h. Une observation commentée et collective au laser aura lieu à 22h30, 23h et 23h30. Mais il sera également possible d’observer le ciel au télescope, les étoiles filantes ainsi que la nouvelle station Stellina.