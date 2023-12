L’autonomie des seniors à domicile : une problématique croissante en Occitanie

Article mis à jour le 12 décembre 2023 à 14:03

En 2021 en Occitanie, 8% des habitants âgés de 60 ans et plus, soit 141.000 personnes, vivant à leur domicile sont en perte d’autonomie. Plus l’âge avance, plus la perte d’autonomie augmente. Les femmes sont plus concernées que les hommes. Une grande majorité des seniors en perte d’autonomie bénéficie d’une aide de leur entourage et d’une aide professionnelle ou technique.

Les seniors vivent majoritairement à leur domicile

L’Occitanie est la 5e région de France métropolitaine où la part de seniors est la plus importante. En 2020, 29% de la population est âgée de 60 ans ou plus. Une proportion supérieure à la moyenne nationale qui est de 26%. Si les tendances démographiques observées récemment se poursuivaient, 33% des habitants de la région Occitanie seraient des seniors dès 2030.

96% des seniors vivent à domicile, soit 1,7 million de personnes. Toutefois, cette proportion diminue avec l’âge. Les hommes sont plus nombreux à vivre à domicile que les femmes, notamment après 85 ans. En effet, 88% des hommes de 85 ans et plus vivent à domicile contre 78% des femmes de la même tranche d’âge. De plus, si jusqu’à 85 ans les seniors vivent le plus souvent en couple, ce n’est plus le cas passé cet âge.

Plus de seniors en perte d’autonomie en Occitanie qu’en France métropolitaine

Il est considéré qu’un senior est en perte d’autonomie lorsqu’il éprouve des difficultés quotidiennes qui dépassent un certain seuil de limitations fonctionnelles ou de restrictions d’activité. En 2021 en Occitanie, 8,3% des seniors vivant à leur domicile sont en perte d’autonomie. Comparativement à la France métropolitaine, cette proportion est plus élevée de 1,1 point.

Le taux de pauvreté, plus élevé en Occitanie qu’en France métropolitaine, 16,8% contre 14,4% en 2020, peut expliquer une partie de cet écart. Toutefois, même sans tenir compte des effets de la pauvreté dans la région, la part des seniors vivant à domicile en perte d’autonomie reste plus élevée que la moyenne nationale.

En Occitanie, il est plus difficile d’accéder à des places en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qu’en France métropolitaine. Mais, l’offre de soins infirmiers à domicile est plus développée. Ce constat pourrait expliquer que la part de seniors en perte d’autonomie vivant à domicile soit plus élevée en Occitanie qu’en France métropolitaine.

La perte d’autonomie augmente avec l’âge, en particulier à partir de 80 ans. L’augmentation de la perte d’autonomie croît, en Occitanie comme en France métropolitaine, avec l’âge. La part des personnes en perte d’autonomie vivant à domicile passe de 5,5% entre 75 et 79 ans à 15,6% entre 80 et 84 ans. La proportion dépasse 44,7% pour les seniors de 90 ans et plus. En raison de leur espérance de vie plus élevée, les femmes sont plus souvent en perte d’autonomie que les hommes.

Dans la région, 1 senior à domicile sur 4 fait face à une ou plusieurs limitations fonctionnelles. 17% font face à une limitation physique, 11% à une limitation sensorielle et 6% à une limitation cognitive.

Une aide pour compenser la perte d’autonomie

En situation de perte d’autonomie, la majorité des seniors vivant à domicile, et même tous les 85 ans et plus, reçoivent une aide de la vie quotidienne. Premièrement, 90% d’entre eux sont aidés par un membre de leur entourage (conjoint, ami, parent, enfant..) et, deuxièmement, 95% bénéficient de l’aide de professionnels (aide-ménagère, infirmier…), d’appui technique (déambulateur, canne, fauteuil roulant, lit médicalisé…) ou encore d’aménagements dans leur logement (douche adaptée, porte élargie, barre d’appui…).

86% des seniors en perte d’autonomie cumulent ces deux types d’aide. Seuls 4% ne bénéficient que du soutien de leurs proches et 9% ont seulement une aide professionnelle ou technique. Plus les seniors en perte d’autonomie sont âgés, plus ils combinent les différentes aides. De ce fait, moins ils ont recours uniquement à leur entourage.

Sous conditions d’âge et de perte d’autonomie, les seniors peuvent obtenir l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie) pour payer une partie ou la totalité de leurs dépenses indispensables à leur maintien à domicile. En Occitanie, 5,6% des personnes âgées de 60 ans ou plus percevaient l’APA à domicile en 2021. Cette proportion n’est que de 4,2% en France métropolitaine. La part des bénéficiaires affiche 15% pour les 75 ans ou plus en Occitanie et 11,7% en France métropolitaine.