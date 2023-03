Quelle vie après 60 ans : chez soi ou en établissement ? Réponse en chiffres

Article mis à jour le 5 mars 2023 à 08:15

Dans une étude publiée au début du mois de février, la DREES a comparé le lieu de vie des personnes âgées de 60 ans et plus. Alors maintien à domicile des personnages âgées ou placement en établissement spécialisé ? Le gouvernement semble vouloir anticiper le vieillissement de la population en prenant le « virage domiciliaire ». Mais quel serait l’impact réel de cette « désinstitutionnalisation » ?

Les seniors en établissement sont plus isolés sur le plan familial que les personnes âgées qui restent à leur domicile.

Parmi l’ensemble des personnes de 75 ans ou plus, près d’un sur dix vit en établissement d’hébergement. Les résidents ont 86 ans en moyenne et les trois quarts sont des femmes. Une personne âgée vivant en établissement sur quatre n’a aucun enfant en vie, contre un sur dix à domicile, et un sur trois n’a aucun petit-enfant, contre un sur cinq à domicile. Le constat est donc sans appel : les seniors en établissement, en particulier les plus jeunes, sont plus isolés sur le plan familial que les personnes âgées qui restent à leur domicile. Les personnes placées en établissement sont également plus défavorisées sur le plan social ; notamment chez les moins de 80 ans. D’une part, les anciens ouvriers représentent une part importante des hommes en établissement. D’autre part, 11 % des hommes de moins de 80 ans n’avaient pas de profession avant l’âge de la retraite, contre seulement 0,2 % pour ceux à domicile. Cette différence importante met en avant la vulnérabilité sociale de ces résidents les plus jeunes.

Graphique : Nombre de seniors par tranche d’âge, sexe et lieu de vie © Drees

Des limitations motrices et cognitives pour les seniors en établissement

Les difficultés liées au sens diffèrent peu selon le lieu de vie : les limitations auditives sont croissantes avec l’âge, indépendamment du lieu de vie. Les difficultés motrices importantes, à tous les âges, sont caractéristiques des personnes en établissement. Dès 60 ans, une majorité des seniors ressentent beaucoup de difficultés à se pencher ou s’agenouiller, à monter un escalier ou à porter 5 kg sur 10 m. Concernant les limitations cognitives, elles augmentent avec l’âge pour les personnes maintenues à domicile, mais restent modérées quel que soit l’âge. En revanche, pour les seniors en établissement, les difficultés (nouer des relations, trous de mémoire, problèmes pour comprendre et se faire comprendre, résoudre des problèmes de la vie quotidienne) sont fréquentes à tous les âges. Les personnes de moins de 75 ans en établissement présentent donc des limitations plus importantes pour leur âge. Pour les seniors de plus de 75 ans, les limitations sensorielles et physiques sont similaires à ceux vivant à leur domicile ; mais ils sont davantage touchés par des limitations cognitives.

Cela pourrait expliquer le taux très élevé de personnes sous protection juridique : supérieur aux deux tiers pour les résidents de moins de 75 ans en établissement par rapport aux seniors à domicile.

Graphique – plus de 60 ans – Difficultés à porter un sac à provisions de 5 kilos sur 10 mètres © Drees

Les moins et plus de 75 ans : deux groupes de résidents en établissement

Cette étude de la DREES met en lumière une nette différence entre les seniors de moins de 75 ans et ceux de plus de 75 ans accueillis en établissement. Ce sont deux publics aux caractéristiques bien différentes qui se retrouvent pourtant en un même lieu. Des personnes handicapées vieillissantes, nécessitant des besoins importants, ou porteuses de troubles psychiques, font partie des résidents les plus jeunes. Elles nécessitent une prise en charge spécialisée qui se répercute sur l’organisation des établissements et de leur personnel.

Quid de ce « virage domicilaire » ?

Pour maintenir à domicile les seniors, il est essentiel d’anticiper et de soutenir leur autonomie grâce à des solutions économiques et sociales. Il faut mettre en place un important secteur de l’aide à domicile, avec aide ménagère, au repas, à la toilette, ainsi qu’une prise en charge médicale et paramédicale à domicile, qui correspondrait au travail effectué aujourd’hui par le personnel sanitaire en établissement.