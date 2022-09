World Cleanup Day 2022, un jour pour nettoyer les Pyrénées-Orientales

Pour rappel, les derniers rapports du GIEC sont plus qu’alarmants. Le constat est sans appel : il est primordial d’agir dès maintenant pour limiter l’impact du réchauffement climatique sur la planète. Et la pollution environnementale n’arrange rien. Le World Cleanup Day contribue à l’éradication des déchets sauvages grâce à des actions festives. L’idée est également d’éveiller les consciences et d’inviter la population à réfléchir sur son mode de consommation et la création des déchets qui en découle.