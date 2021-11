Pyrénées-Orientales l Un institut de sommellerie pour de nouveaux débouchés

La rentrée prochaine verra la naissance de la toute nouvelle école de sommellerie régionale. Une école qui se déclinera sur 2 sites, les Caves Byrrh à Thuir et le Mas Reig à Banyuls-sur-Mer. Selon Carole Delga, l’institut régional de sommellerie fera rayonner les vins et les savoir-faire de la Région. Au total, une cinquantaine de formations sont programmées. Outre la formation de professionnels du vin, le grand public pourra s’initier et découvrir les produits des deux domaines. Pour Carole Delga, il s’agit « d’une nouvelle offre oenotouristique qui vient améliorer l’attractivité du territoire ». Marie, jeune sommelière à bord d’un bateau de croisière, espère que cette école permettra aussi de féminiser la profession.

♦ 1 000 m² d’installations dernier cri

Les étudiants installés dans le domaine des Caves Byrrh pourront parfaire leur art grâce à une cuisine pédagogique, un bar connecté, des caves de conservation et des laboratoires de dégustation. Sans oublier, le territoire viticole des 2 campus qui couvre 66 % des appellations du Roussillon, berceau des Vins Doux Naturels, fief des Rancios ancestraux et du célèbre Byrrh. Au Mas Reig à Banyuls-sur-Mer, les aménagements permettront d’accueillir un centre de formation ainsi qu’un pôle oenotouristique et événementiel.

Caves Byrrh et Mas Reig : au cœur de ce pôle bicéphale, les stagiaires seront à la fois immergés dans l’histoire viticole locale et dans un bain de modernité. Au Mas Reig à Banyuls-sur-Mer, des travaux d’aménagement vont être réalisés pour accueillir des espaces de travail pour les organisations professionnelles, d’une salle dédiée à l’organisation d’événements et un laboratoire de dégustation. Pour les deux sites, la Région a investi 1,4M. 600.000€ à Thuir, et 780.000€ à Banyuls-sur-mer. Pour Carole Delga, il s’agit d’offrir un catalogue de formation unique, et construire un projet touristique innovant. « Ce projet de Centre Régional de sommellerie est une formidable opportunité pour faire rayonner nos vins, nos savoir-faire mais aussi, proposer une nouvelle offre oenotouristique et améliorer l’attractivité du territoire« . La présidente de la Région insiste sur ce « projet structurant pour le territoire et créateur d’emplois ».

♦ L’excellence pour maître mot

L’institut régional sera le seul en France à proposer des classes préparatoires pour former aux prestigieux concours de sommellerie. Pour le président de la communauté de communes des Aspres, il s’agira d’apporter « une offre de formation haut de gamme et innovante à destination des professionnels des filières viticoles et associées ainsi que des clientèles œnotouristiques ». Pour Laetitia Matthieu, référent pédagogique, il s’agit de former des professionnels « polyvalentes qui connaissent les codes du luxe, de la gastronomie, de la commercialisation et de la communication ».

Une très bonne initiative selon Marie. Pour la jeune sommelière de 26 ans, cela va permettre de former localement des professionnels de qualité. Surtout grâce au partenariat avec les caves Byrrh et le Mas Reig. « C’est aussi une bonne chose pour les jeunes qui ne veulent pas forcément faire de trop longues études et qui pourront découvrir ce métier passionnant ». La jeune femme qui met en valeur son parcours à travers son compte Instagram a elle-même fait un cursus de commerciale en vin avant de vraiment apprendre son métier sur le terrain grâce à la grande part réservée aux stages durant sa formation.

♦ 2.000 stagiaires par an pour plusieurs cursus

L’offre de formation s’adressera à plusieurs publics. Aux professionnels de la restauration et du secteur viticole désirant étoffer leurs compétences, notamment dans les domaines de la commercialisation, du marketing, de la communication et du numérique.

Des formations accessibles aussi aux salariés et demandeurs d’emploi qui souhaitent se former aux métiers du vin. Le grand public pourra quant à lui découvrir les produits des deux domaines. Ces nouvelles formations visent à compléter l’offre de formation régionale déjà existante. Au total, une cinquantaine de formations sont programmées. Dont celle lancée par le Greta66, une mention complémentaire sommellerie avec la création d’un « Bachelor Wine Business Management, spécialité luxe, œnotourisme et gastronomie ».

♦ François-Xavier Demaison et Philippe Faure-Bracet parrains des sommeliers

Le comédien François-Xavier Demaison investi dans notre département ne pouvait manquer cette occasion de mettre en valeur le vin et le territoire.« Je suis heureux d’accompagner la naissance de cet institut dans cette belle région. L’alliance du vin, de la fête et de la gastronomie est un pari réussi. Et puis, l’un des sites, Thuir, m’a adopté et a vu naître ma femme, ses amis, sa famille. Thuir qui accueille aussi le festival Pellicu-Live mettant à l’honneur gastronomie, cinéma live et musique… Vive le vin ! ».

Philippe Faure-Brac, meilleur sommelier du monde 1992 et très investi dans la transmission. Il portera quant à lui la première promotion de l’institut régional de sommellerie. « Il est primordial de promouvoir le dynamisme et les initiatives qui s’engagent vers l’avenir du métier. Le projet de l’Institut Régional de Sommellerie Sud de France s’inscrit dans cette philosophie de rayonnement et de diffusion des valeurs de la sommellerie, c’est donc un plaisir et un honneur pour moi que de soutenir ce projet ».

♦ Chiffres clés selon l’agence de développement économique régionale,

La viticulture représente le premier secteur d’emploi de notre Région. 100 000 emplois en Occitanie sont concernés par la viticulture.

1er vignoble mondial, avec 5% de la production mondiale en provenance d’Occitanie.

1re région française en matière de production avec 33% du vin français. 263000 hectares de vignes, 87 appellations dont 51 AOP.

La Région est aussi la 1re région française exportatrice de vins et la plus dynamique en termes de progression.

Le chiffre d’affaires à l’export des vins régionaux est de 988 millions d’euros, dont 26% destinés à l’exportation.

