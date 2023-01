Article mis à jour le 24 janvier 2023 à 07:15

Depuis le 18 janvier et jusqu’au 9 mars, les élèves peuvent formuler leurs vœux de formation pour la rentrée 2023 sur la plateforme Parcoursup. Ce choix, parfois difficile, signe l’avenir des jeunes. Si beaucoup ont une idée précise des études qu’ils souhaitent poursuivre et du lieu de leur formation, certains peuvent rester indécis face à leur écran. Chaque année depuis 2022, l’agence de notation indépendante Eduniversal publie le classement des formations. Pour la première fois en 2023, ce classement n’est plus national et international mais régional. Quelles sont les formations les mieux classées d’Occitanie ?

Comment ce classement des Licences et Bachelors est-il établi ?

Les classements Eduniversal sont les seuls classements qui évaluent non pas les établissements dans leur ensemble mais les formations proposées. Cette spécificité est plus utile aux étudiants qui bénéficient ainsi d’une approche par secteur. Les classements reposent sur trois critères principaux : la notoriété de la formation ; le salaire et les débouchés à la sortie de la formation ; le retour de satisfaction des étudiants inscrits dans les programmes. Des points bonus peuvent être attribués si la formation propose de l’alternance, encourage et accompagne les étudiants qui souhaitent créer leur entreprise ou est ouverte sur l’international. Pour être plus lisible, le classement est établi selon des étoiles. Il est ainsi plus simple de comparer les formations et les programmes. Reste plus qu’à réaliser vos vœux dans Parcoursup.

Pourquoi un classement régional cette année ?

C’est la première fois qu’Eduniversal choisit de procéder à des classements régionaux plutôt que nationaux ou internationaux. Plusieurs raisons expliquent cela notamment la volonté politique des territoires d’offrir aux jeunes les moyens de se former, puis de rester sur place afin de mettre leurs compétences au service de la région. Sans oublier l’explosion de l’offre de formations en région avec notamment la création de nouveaux établissements, mais aussi le contexte économique qui empêche certains jeunes de faire leurs études loin de chez eux.

Quelles sont les 8 spécialités retenues en Occitanie ?

70 formations publiques et privées classées en Occitanie dont 38 également représentées au niveau «national». 7 villes représentées : Montauban, Montpellier, Nîmes, Perpignan, Rodez, Tarbes, Toulouse.

– Top 10 Banque-Finance, Assurance et Comptabilité ;

– Top 5 Commerce, Vente et Distribution locale et internationale ;

– Top 10 Gestion des Ressources Humaines ;

– Top 10 Graphisme, Design, Animation et Jeux Vidéo ;

– Top 5 Informatique, Intelligence Artificielle et Systèmes d’Information ;

– Top 5 Management du Luxe, du Tourisme et de l’Hôtellerie ;

– Top 10 Management et Entrepreneuriat ;

– Top 15 Marketing, Communication et Digital.

Le Palmarès 2023 par Eduniversal

TOP 10 – Banque-Finance, Assurance et Comptabilité (cliquez pour dérouler) 1 / TSM – TOULOUSE SCHOOL OF MANAGEMENT – Licence Banque, Finance, Assurance / 4 étoiles

2 / TSM – TOULOUSE SCHOOL OF MANAGEMENT – Licence Comptabilité-Contrôle / 4 étoiles

3 / ESG TOULOUSE – Bachelor Finance / 3 étoiles

4 / IPAC BACHELOR FACTORY – Ipac Bachelor Factory – Banque & Assurance / 3 étoiles

5 / PIGIER – Bachelor Gestionnaire Comptable et Financier / 3 étoiles

6 / EXCHANGE COLLEGE – Bachelor 3 Finance – Banque – Assurance / 3 étoiles

7 / INSTITUT SUPERIEUR VIDAL – Bachelor Chargé de Clientèle en Assurance & Banque / 2 étoiles

8 / IES BUSINESS SCHOOL – Bachelor Banque et Assurance / 2 étoiles

9 / ISTEF – ECOLE SUPERIEURE PRIVEE DE COMMERCE & GESTION – Bachelor Conseiller Financier – Banque Finance Assurance / 2 étoiles

10 / INSTITUT ROUSSEAU – Bachelor Conseiller de Clientèle en Assurances et Produits Financiers / 2 étoiles

TOP 5 – Commerce, Vente et Distribution locale et internationale (cliquez pour dérouler) 1 / EURIDIS BUSINESS SCHOOL – Bachelor Vente et Négociation Commerciale / 4 étoiles

2 / IAE MONTPELLIER – ECOLE UNIVERSITAIRE DE MANAGEMENT – Bachelor of International Management and Business / 4 étoiles

3 / IFRIA OCCITANIE – Licence 3 Gestion Commerce et Vente Agroalimentaire / 4 étoiles

4 / IES BUSINESS SCHOOL – Bachelor Vente et Négociation / 2 étoiles

5 / ISCT BUSINESS SCHOOL – Bachelor Management et Développement Commercial / 2 étoiles

TOP 10 – Gestion des Ressources Humaines (cliquez pour dérouler) 1 / TSM – TOULOUSE SCHOOL OF MANAGEMENT – Licence Gestion des Ressources Humaines / 3 étoiles

2 / CESI ÉCOLE SUPERIEURE DE L’ALTERNANCE – Bachelor Responsable Ressources Humaines / 3 étoiles

3 / PIGIER – Bachelor Ressources Humaines / 3 étoiles

4 / ESG TOULOUSE – Bachelor Ressources Humaines / 3 étoiles

5 / IUT MONTPELLIER – SETE – Licence professionnelle Métiers de la GRH : assistant / 2 étoiles

6 / LE CNAM – CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS – Licence Gestion des Ressources Humaines / 2 étoiles

7 / ISCT BUSINESS SCHOOL – Bachelor Chargé(e) Ressources Humaines / 2 étoiles

8 / ICADEMIE BUSINESS & DIGITAL SCHOOL – Bachelor Ressources Humaines / 2 étoiles

9 / IDELCA – Bachelor Ressources Humaines / 2 étoiles

10 / ISTEF – Ecole Supérieure Privée de Commerce & Gestion – Bachelor Responsable en Gestion Administrative et RH – Option Social et paie / 2 étoiles

TOP 10 – Graphisme, Design, Animation et Jeux Vidéo (cliquez pour dérouler) 1 / BRASSART – L’ECOLE DES METIERS DE LA CREATION – Cursus Design Graphique et Digital / 4 étoiles

2 / BRASSART – L’ECOLE DES METIERS DE LA CREATION – Cursus Game Design / 4 étoiles

3 / BRASSART – L’ECOLE DES METIERS DE LA CREATION – Cursus Animation 3D / Jeux Vidéo / Game Art / 4 étoiles

4 / ESP – ECOLE SUPERIEURE DE PUBLICITE – Bachelor Communication & Publicité, spécialité Création Publicitaire / 3 étoiles

5 / ESMA – ECOLE SUPERIEURE DES METIERS ARTISTIQUES – Bachelor Design Graphique / 3 étoiles

6 / E-ARTSUP – Bachelor Animation 2D & 3D / 3 étoiles

7 / ECOLE DE CONDE – Bachelor Design Graphique / 3 étoiles

8 / E-ARTSUP – Bachelor Game Design & Jeux Vidéo / 2 étoiles

9 / STUDIO M – Bachelor Design Graphique / 2 étoiles

10 / ECOLE DE DESIGN – ESDAC – Bachelor Design Graphique Digital et Imprimé / 2 étoiles

TOP 5 – Informatique, Intelligence Artificielle et Systèmes d’Information (cliquez pour dérouler) 1 / CESI ÉCOLE SUPERIEURE DE L’ALTERNANCE – Bachelor Administrateur Systèmes et Réseaux / 4 étoiles

2 / 3IL INGENIEURS – CSI – Concepteur de Systèmes d’Information / 4 étoiles

3 / CESI ÉCOLE SUPERIEURE DE L’ALTERNANCE – Bachelor Responsable en Ingénierie des Logiciels / 4 étoiles

4 / DBS DIGITAL BUSINESS SCHOOL – Bachelor Développement Web / 3 étoiles

5 / CREAJEUX – L’ECOLE DES METIERS DU JEU VIDEO – Programmeur Jeu Vidéo / 3 étoiles

TOP 5 – Management du Luxe, du Tourisme et de l’Hôtellerie (cliquez pour dérouler) 1 / KEYCE ACADEMY – Bachelor Responsable du Développement Touristique / 4 étoiles

2 / GRAND SUD TOURISM SCHOOL – Bachelor International Destinations & Tourism / 3 étoiles

3 / IEFT – INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION AU TOURISME – Bachelor Tourism & Digital Marketing / 3 étoiles

4 / GRAND SUD TOURISM SCHOOL – Bachelor Travel Conception & Tourism / 3 étoiles

5 / ICADEMIE BUSINESS & DIGITAL SCHOOL – Bachelor Marketing du Luxe / 2 étoiles

TOP 10 – Management et Entrepreneuriat (cliquez pour dérouler) 1 / TBS EDUCATION – Bachelor en Management / 4 étoiles

2 / TSM – TOULOUSE SCHOOL OF MANAGEMENT – Bachelor of Science in Global Management / 4 étoiles

3 / MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL – Bachelor of International Business Administration (BIBA) / 4 étoiles

4 / TSM – TOULOUSE SCHOOL OF MANAGEMENT – Licence Management / 3 étoiles

5 / EGC D’OCCITANIE – Bachelor EGC / 2 étoiles

6 / MONTPELLIER MANAGEMENT – Licence 3 Entrepreneuriat et PME / 2 étoiles

7 / IFAG – ECOLE DE MANAGEMENT – Bachelor Responsable d’Activité / 2 étoiles

8 / ISCT BUSINESS SCHOOL – Bachelor Management et Développement Commercial / 2 étoiles

9 / UNIVERSITE PERPIGNAN VIA DOMITIA – Licence 3 Économie Managériale / 2 étoiles

10 / IES BUSINESS SCHOOL – Bachelor Management et Gestion d’Entreprise / 2 étoiles

TOP 15 – Marketing, Communication et Digital (cliquez pour dérouler) 1 / TSM – TOULOUSE SCHOOL OF MANAGEMENT – Licence Marketing / 4 étoiles

2 / EFAP – Programme Grande Ecole de Communication / 4 étoiles

3 / ISCOM – Programme Grande Ecole de Communication / 3 étoiles

4 / KEYCE ACADEMY – Bachelor Marketing Management France et International / 3 étoiles

5 / CESI ÉCOLE SUPERIEURE DE L’ALTERNANCE – Bachelor Chef de Projet Digital / 3 étoiles

6 / ESP – ECOLE SUPERIEURE DE PUBLICITE – Bachelor Communication & Publicité / 3 étoiles

7 / ISCPA – Bachelor Communication / 3 étoiles

8 / UNIVERSITE PAUL VALERY – MONTPELLIER 3 – Licence professionnelle Métiers de la Communication : Chargé de communication / 3 étoiles

9 / PIGIER – Bachelor Chargé de Communication et Webmarketing / 3 étoiles

10 / IUT DE RODEZ – Licence professionnelle Chargé de Communication et Relation Client / 3 étoiles

11 / SUP DE COM – Bachelor Responsable de Communication / 2 étoiles

12 / ESG TOULOUSE – Bachelor Communication / 2 étoiles

13 / DBS DIGITAL BUSINESS SCHOOL – Bachelor Commerce Digital / 2 étoiles

14 / INSTITUT LIMAYRAC – Bachelor Commerce, Marketing & Negociation / 2 étoiles

15 / ISCT BUSINESS SCHOOL – Bachelor Communication et Marketing Digital / 2 étoiles

Toulouse : une ville de choix pour faire ses études

Si Toulouse est réputée pour être une ville étudiante où il fait bon vivre, elle est également plébiscitée pour la qualité de ses formations, notamment celles proposées à Toulouse School of Management. Toutes spécialités confondues, plusieurs licences arrivent en tête de ce classement établi par Eduniversal. À noter également que l’école Brassart – L’école des Métiers de la Création occupe les trois premières places du Top 10 de la spécialité Graphisme, Design, Animation et Jeux Vidéo. Deux campus sont implantés en Occitanie, un à Toulouse et l’autre à Montpellier.

Quelques regrets sur ce classement Eduniversal

En 2022, la Dares et France Stratégie avaient dressé le panorama chiffré des perspectives des métiers à l’horizon 2030. Malheureusement, Eduniversal n’a pas retenu toutes les formations concernant les métiers qui devraient connaître la plus forte expansion d’ici cette date. Seule la spécialité Informatique, Intelligence Artificielle et Systèmes d’Information est en accord avec ce panorama chiffré puisque, selon ce dernier, les métiers qui bénéficieront de la plus forte expansion d’ici 2030 sont les ingénieurs de l’informatique, avec une hausse de 26% d’employés supplémentaires. En revanche, aucune formation sur les métiers de la santé n’a été retenue pour ce classement des meilleurs Licences et Bachelors d’Occitanie.