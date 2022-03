Quels métiers recruteront en 2030 ?

Selon ce rapport, 1 million d’emplois seraient créés en 2019 et 2030, dont deux tiers dans les services marchands. 410.000 postes de médecins, infirmiers, professions paramédicales, aides à domicile et aides-soignants seraient créés durant cette période. 180.000 postes dans les métiers de l’informatique et de la recherche. 135.000 postes d’ouvriers de la manutention. 120.000 dans les métiers du bâtiment et enfin, 45.000 postes dans les métiers industriels.

Les métiers qui bénéficieront de la plus forte expansion entre 2019 et 2030 sont les ingénieurs de l’informatique. En effet, d’ici 2030, cette profession compterait 115.000 employés supplémentaires, soit une hausse de 26%. Viennent ensuite les infirmiers et les sages-femmes, puis les aides-soignants, avec une hausse de postes supplémentaires par rapport à 2019, de respectivement 18% et 15%. La variation la plus forte concerne les cadres du bâtiment et des travaux publics, près de 60.000 postes supplémentaires en 2030, soit 30% de plus qu’en 2019.