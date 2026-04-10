Soutien aux libraires indépendants, événements littéraires… Les amis de la librairie Torcatis lancent leur association à Perpignan

Un nouveau venu dans le paysage littéraire de Perpignan. L’association des amis de la librairie Torcatis se lance ce vendredi 10 avril avec une ambition : soutenir la librairie indépendante du centre-ville et lancer une nouvelle dynamique littéraire. Un outil précieux pour Torcatis dans un contexte de concurrence croissante des grandes enseignes.

C’était une plaisanterie lancée à la volée. « Il nous faudrait une association d’amis de la librairie », aurait un jour soufflé Elisa Iglesias, gérante de Torcatis. Très vite, l’idée germe, un groupe de proches de la librairie indépendante s’organise et crée l’association des amis de la librairie Torcatis. La soirée de lancement aura lieu ce vendredi 10 avril à 18 h 30 au Petit Monde.

« On a créé la structure à 4 ou 5, avec l’idée de proposer des moments culturels en lien avec Torcatis. On les soulage de la logistique et elle peut en profiter pour apparaître et, si elle le souhaite, vendre des livre », explique Sébastien Navarro, membre de l’association.

« J’expliquais qu’on avait parfois du mal à faire venir du monde aux rencontres« , ajoute Elisa Iglésias. Elle espère que cette nouvelle structure permettra une marque d’adhésion supplémentaire au commerce indépendant et qu’elle encouragera le lien avec les lecteurs. La librairie n’est toutefois pas partie prenante de l’organisation. « C’est un vase communicant. Ils nous proposeront des auteurs. Nous, on peut fournir un lieu, des livres, etc., » précise la libraire.

Sur le point financier, si l’association en est à ses débuts, elle pourrait par la suite permettre de mutualiser les frais. Une adhésion de 5 euros pourrait remplir les caisses pour l’avenir de la structure. Chacun peut faire des demandes de subventions pour sa structure tout en organisant des évènements en commun. « Notre budget n’est pas élastique donc c’est plutôt une bonne chose », observe Elisa Iglesias. Les rencontres organisées par l’association sont aussi une occasion pour la librairie de vendre des livres sur place.

Sortir de la librairie pour trouver de nouveaux publics face aux géants du livre

Pour le moment, ces rencontres se tiendront au restaurant Le Petit monde. C’est le cas de la soirée de lancement ce 10 avril. « On s’autorise à sortir des murs de la librairie, qui peut être un lieu intimidant pour certains, détaille Sébastien Navarro. Ce qui est sûr, c’est que les gens ont besoin de se retrouver, et que le livre peut être un agrégateur d’énergie, de lien social. Discuter de la chose littéraire amène forcément à se poser des questions sur la chose politique au sens large. » L’association ne perd pas espoir de ramener un jeune public à ces rencontres. L’initiative est un soutien clair et engagé envers les librairies indépendantes.

« Il y a une très grosse concurrence au niveau de la chaîne du livre, avec de gros éditeurs et de gros vendeurs. Ils grignotent l’espace des librairies indépendantes qui défendent des bouquins moins visibles. »

Il y a quelques mois, Torcatis avait dénoncé l’implantation irrégulière de l’enseigne Cultura à Perpignan. Celle-ci, contrainte de fermer ses portes par une décision du tribunal judiciaire, a aussitôt rouvert grâce à un montage juridique. Les commerçants, dont Elisa Iglesias qui s’était réjouie d’une « victoire de David contre Goliath », visent à poursuivre la procédure contre Cultura. C’est aussi dans ce contexte que se place le soutien des amis de la librairie.

L’association espère organiser son propre festival à l’automne

L’association est pour l’instant en phase de test. « On va prendre la température lors de la soirée de lancement. J’ai l’impression qu’il y a pas mal de monde optimiste et curieux », se réjouit Sébastien Navarro. « On veut mettre à l’honneur la puissance imaginative de la lecture. » Pour ses débuts, l’association organise une rencontre avec Emilien Bernard, pour son livre La tête dans le mur, et Sébastien Navarro lui-même, qui présentera son livre Malvési. Pour la suite, ce sera peut-être même un festival littéraire cet automne, avec cette ambition de poser une nouvelle structure dans le paysage culturel de Perpignan.