Perpignan : Le média Beau Bruit pose ses micros à la cantine du Miam

Article mis à jour le 27 janvier 2024 à 10:01

Avec « On va pas nourrir idiot ! », le média radio participatif du Conflent propose aux adhérents du Miam Collectif à Perpignan de créer leur propre podcast sur le thème de l’alimentation durable.

La radio et la cuisine ont bien plus en commun qu’on ne pourrait le croire. D’abord, les deux réunissent des gens autour d’une table. Les deux créent du lien aussi, et sont le fruit d’ingrédients variés, et de longues préparations parfois, indispensable pour réussir un bon repas ou une bonne émission.

Des podcasts sur l’alimentation durable à Perpignan

Ainsi Beau Bruit, le média participatif du Conflent, a-t-il décidé d’aller au bout de la métaphore avec ce projet ambitieux « On va pas nourrir idiot ! ». « On a choisi la thématique de l’alimentation car on a tous et toutes un lien avec le fait de se nourrir, c’est vital, ça peut être attaché au plaisir, ça peut nous rattacher à quelque chose de culturel aussi, » explique Etienne Noiseau de Beau Bruit. L’alimentation durable ouvre de multiples questions : « À quel prix peut-on se nourrir aujourd’hui de façon saine, comment lutter contre la précarité alimentaire, peut-on cultiver soi-même son potager quand on est en centre-ville, et d’un autre côté, est-ce que vivre en milieu rural ça simplifie l’accès à une alimentation de qualité ou pas ? Comment être autonome dans son alimentation, trouver son équilibre alimentaire ? »

Pour plancher sur ce thème, Beau Bruit a eu envie de sortir du Conflent ou plutôt de créer des ponts entre ce territoire rural et la plaine du Roussillon. C’est ce qui a poussé l’association à proposer cette résidence croisée sur plusieurs structures, à cheval entre Prades et Perpignan.

Et quoi de mieux pour réfléchir au thème de l’alimentation que les cuisines du Miam Collectif, la cantine implantée au cœur du quartier Saint-Matthieu à Perpignan et qui propose des repas à prix libres tous les midis, cuisinés à partir des invendus de magasins bio partenaires ? : « c’est un acteur créatif qui travaille cette question de se nourrir avec une équipe, une attention portée à la qualité de l’alimentation, à la qualité de la relation sociale, que ce soit dans la façon dont il fonctionne, avec le travail des bénévoles, l’autoformation sur la cuisine, et de la solidarité du prix libre. » Etienne Noiseau y a donc posé ses enregistreurs pour une résidence. Une fois par mois un groupe de volontaires se réunit, en fonction des disponibilités de chacun et chacune, pour plancher sur la réalisation de petits podcasts.

Un premier podcast diffusé il y a quelques semaines

Le projet démarre à peine et certains habitués de la cantine se sont déjà approprié la thématique, pour la plus grande satisfaction d’Etienne. Avec déjà des résultats, puisqu’un premier podcast a été diffusé il y a quelques semaines. On y entend Myriam, une habituée du Miam, tendre le micro aux passants de Saint-Matthieu et leur demander ce qu’évoque la cantine pour eux. Pour Etienne, c’est important que les participants tissent des liens avec le quartier. : « Ce que j’ai proposé au Miam, c’est d’être le QG du projet, que ça permette de faire du lien avec du quartier et la ville, aller vers l’extérieur. »

Les participants sont accompagnés dans chaque étape de la production, du scénario au montage en passant par l’enregistrement. Le groupe doit encore être étoffé, il reste de la place pour ceux et celles qui souhaiteraient se lancer dans l’aventure. La participation est entièrement gratuite, le projet étant financé en partie par la Drac Occitanie.

Un projet radio-culinaire qui se décline aux quatre coins des Pyrénées-Orientales

En plus du Miam, le projet « On va pas nourrir idiot ! » se décline aussi à la Médiathèque de Perpignan et au lycée Jean Lurçat. Etienne voudrait que les élèves du club radio puissent venir faire des reportages au Miam Collectif. Son ambition, à terme : la création de deux banquets radiophoniques pour partager ensemble les œuvres produites, et enfin réunir (peut-être fusionner ?) radio et cuisine. À la médiathèque, c’est auprès d’un groupe d’apprenants du français qu’Etienne intervient. « Les gens viennent d’autres pays et vont donc transmettre une part de leur rapport à la nourriture, à leur façon. »

À Prades, c’est la journaliste Hélène Lompech qui anime le projet au café l’Alchimie, toujours auprès d’un groupe de volontaires. Que ce soit dans le Conflent ou à Perpignan : « On prend nos marques, on est encore dans le démarrage. On peut accueillir de nouvelles personnes. On s’adapte aux disponibilités des gens. »

Si le projet vous intéresse, vous pouvez contacter Etienne 07 52 05 02 99. http://www.beaubruit.net/

La prochaine séance au Miam Collectif aura lieu le lundi 29 janvier de 15h à 17h, au 3 rue Petite la Monnaie à Perpignan.

Le premier podcast diffusé à écouter ici https://soundcloud.com/resonancesconflent/microtrottoir-du-24-novembre-myriam?fbclid=IwAR0h0pqyTdpsl9wSLF7xkVl5-qmMMQekOOBIVxL7KZGis4Eyk1k3_A1rl5o