Comme chaque année, l’Insee dresse un tableau de bord sur la précarité, et analyse les prestations sociales et l’instabilité financière des bénéficiaires. L’occasion de faire un constat sur la situation en Occitanie en 2023 et de faire un focus sur la population des Pyrénées-Orientales.

Pour effectuer un état des lieux de la précarité dans la région, plusieurs critères sont étudiés : Les principaux minima sociaux, (RSA, AAH…), d’autres dispositifs et prestations (aides au logement, prime d’activité…), la précarité financière des allocataires d’une prestation sociale, ainsi que les personnes sollicitant un hébergement d’urgence.

Une région fortement peuplée

L’Occitanie, est au 3e rang des régions les plus peuplées de France, avec la Nouvelle-Aquitaine. En 2021, elle comptait déjà plus de 6 millions d’habitants.

« Sa croissance démographique devrait se poursuivre dans les prochaines décennies. Sur la base des projections actuelles, elle serait la région de France métropolitaine où la population augmenterait le plus à l’horizon 2070 », prévient l’Insee.

Face à cette population grandissante, le nombre d’allocataires aux différentes prestations sociales augmente lui aussi. En 2023, 192 243 personnes étaient allocataires du revenu de solidarité active (RSA) en Occitanie, pour un total de 1,6 million de personnes en France. Dans les Pyrénées-Orientales, sur les près de 500 000 habitants, répartis sur 226 communes, 113 000 bénéficient de la Caf.

Une population fragile

Une proportion importante des allocataires sont des familles monoparentales, majoritairement des femmes seules (18 %). En comparant avec des départements tels que l’Hérault, l’Aude ou le Tarn, c’est dans les Pyrénées-Orientales que cette part est la plus élevée.

De plus, de nombreuses personnes ont recours aux aides au logement, à l’Allocation adulte handicapé (AAH) ou au minimum vieillesse. L’AAH, versée à 153 000 foyers, est le

deuxième minimum social en nombre d’allocataires après le RSA. Quant au minimum vieillesse, qui permet aux personnes âgées d’accéder à un seuil minimal de ressources, il concerne 83 590 personnes. Un chiffre qui a augmenté de 4 % en 2023.

Le département des Pyrénées-Orientales affiche des niveaux de précarité significativement plus élevés que la moyenne régionale. Environ 20,5 % de ces habitants vivent sous le seuil de pauvreté et le taux de chômage atteint 11,8 %. À l’échelle de la région Occitanie, ces taux sont respectivement de 17,5 % et 8,9 %.

« Nous sommes un acteur majeur dans le champ social du département, avec une présence auprès des familles, notamment les plus fragilisées, dans un contexte de précarité qui s’accentue encore cette année dans le département », a annoncé le directeur de la Caf, Pierre-Marc Boistard, lors de la dernière conférence de presse.

Par ailleurs, à cela, s’ajoute le recours au 115, numéro d’urgence pour l’hébergement des sans-abri. Il témoigne également de la fragilité d’une partie de la population en Occitanie. En 2022, 39 240 personnes ont sollicité ce service dans la région, souvent à plusieurs reprises. Près de la moitié d’entre elles déclaraient avoir dormi à la rue la veille de leur appel.

