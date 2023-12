Article mis à jour le 26 décembre 2023 à 10:57

«Chaque année, nous collectons 100 tonnes de matériel informatique.» L’association créée en 2011 par Pascal Riera reconditionne 60% du matériel ainsi collectés et en recycle 40%. L’équation est simple, Pascal, Joanna, Georges ou Audrey récupèrent surtout les équipements informatiques des entreprises quand elles décident de changer leur parc d’ordinateurs. Après un passage à l’atelier pour révision complète, nettoyage ou changement des composants, l’association remet ces ordinateurs à la vente auprès d’un public aux faibles revenus.

«Ici, on peut trouver un ordinateur complet dès 50 ou 60 euros.» «Ces ordinateurs peuvent avoir deux ou trois vies, voire plus. Et dans ce cas, c’est vraiment 0 déchet», insiste le fondateur de l’Arc, un tournevis à la main.