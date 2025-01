Réseaux sociaux : Quelles personnalités des Pyrénées-Orientales suivre en 2025 ?

En 2024, plusieurs personnalités issues des Pyrénées-Orientales ont su se faire remarquer dans le domaine sportif, culinaire, ou encore artistique. Si certaines célébrités étaient déjà bien connues du grand public, pour d’autres, ce fut une véritable surprise. Photo © Swello via Unsplash.

Ces athlètes des Pyrénées-Orientales révélés au grand public

Sur les 571 athlètes de la délégation française à participer aux Jeux Olympiques de Paris, 11 étaient liés au département des Pyrénées-Orientales. Parmi eux, Dany Dann qui a marqué l’histoire de son sport : le breaking. Le premier médaillé d’argent dans sa discipline, se déplacera sans doute à Chengdu pour participer aux Jeux Mondiaux en Chine en 2025.

Licenciée à Canet-en-Roussillon, Pauline Mahieu qui a également participé aux Jeux Olympiques de Paris s’est d’ores et déjà qualifiée pour participer aux Championnats du Monde de natation, qui se dérouleront à Singapour cet été.

Alexis Righetti avoisine les 100.000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Le cycliste déclare « faire de la montagne à vélo, pas du vélo en montagne ». Depuis fin 2024, il est le directeur de trois stations de ski situées dans les Pyrénées-Orientales : Formiguères, Cambre d’Aze et Porté-Puymorens. Un homme avec plusieurs casquettes qui aime repousser ses limites.

Ces personnalités catalanes qui explosent sur les réseaux sociaux

On ne présente plus Nasdas qui se définit comme « l’influenceur numéro 1 en France », mais d’autres stars des réseaux risquent de voir leur nombre d’abonnés exploser en 2025. À commencer par Nil Insta, « le mono de TikTok ». Ce moniteur de canyoning chez Paradise Adventures à Argelès-sur-Mer affirme que toutes ses vidéos sont naturelles et authentiques.

Laurette, la « maman YouTube » commence également à être connue pour ses vidéos shopping et ses conseils beauté. Mais en 2024, elle annonce à ses 780.000 abonnés qu’elle souffre d’un cancer du sein. La Perpignanaise décide alors de montrer son quotidien de femme qui se bat contre la maladie, se dévoilant sans maquillage et le crâne rasé.

Très actif sur les réseaux sociaux, Max le Fleuriste possède cinq boutiques dans les Pyrénées-Orientales. Il partage des tutoriels mettant en avant son savoir-faire et son expertise sur Facebook et YouTube. L’artisan est connu au-delà des frontières et sa notoriété n’est pas près de s’arrêter en 2025 puisque de nombreuses personnalités ont déjà fait appel à lui.

Des chefs qui se (re)lancent dans les Pyrénées-Orientales

Du haut de ses 23 ans, Charles Lagrange n’a pas hésité à ouvrir son propre restaurant à Perpignan, début décembre 2024. Dans son établissement nommé Le Lazare, le jeune chef formé à l’école Ferrandi à Paris, propose une cuisine bistrot le midi et semi-gastronomique le soir.

Kévin De Porre a ouvert son restaurant gastronomique à Céret à l’automne 2024. Après avoir obtenu une étoile au Guide Michelin avec son établissement à Paris, le chef a choisi de revenir dans les Pyrénées-Orientales. « Fario » est considéré comme l’un des nouveaux restaurants français les plus attendus de la rentrée 2024. Le lieu risque donc de devenir un incontournable en 2025.

Gérard Soucas a eu l’idée d’ouvrir son restaurant au Soler en 2024. Chez Gégé ne désemplit pas grâce à une ambiance conviviale et des produits de qualité. Un succès qui se poursuivra sûrement l’année prochaine.

Une jeunesse prometteuse

Maxime Elblidi, apprenti en boulangerie à la Chambre des métiers et de l’artisanat des Pyrénées-Orientales a remporté le Premier prix au concours régional des meilleurs jeunes boulangers.

De son côté, Emilien Leleu, apprenti-boucher à Saint-Cyprien a décroché le Prix « Les Valeurs de la Filière », en mai 2024. Une récompense annonciatrice d’une belle carrière.