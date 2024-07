Perpignan, fête nationale en Têt : Feux d’artifice sur la passerelle de l’Archipel

À Perpignan, la fête nationale sera exceptionnellement célébrée la veille, le 13 juillet, sur les berges de la Têt. Au programme, bal et feux d’artifice.

Le 14 juillet 2024 promet d’être animé à Perpignan. Cette année, la fête nationale se fera la veille, le samedi 13. C’est à 21h, sur les berges de la Têt que la soirée débutera avec un bal animé par Shake That Swing. Puis à 23h sera tiré le feu d’artifice. Le tir sera effectué depuis la passerelle entre le passage Torcatis et le Théâtre de l’Archipel. Ces animations diffèrent des années précédentes, puisque par habitude, Perpignan fêtait toujours son 14 juillet le jour même. Changement également pour les feux d’artifices qui étaient auparavant tirés du toit du Castillet.

Mais avant cela, d’autres animations donneront vie à la ville. Et notamment le festival des Méditerranées qui a débuté le 22 juin et qui s’étale jusqu’au 31 décembre. Pour la seconde édition du festival, le Maroc est à l’honneur dans cet événement qui célébre la diversité culturelle du bassin méditerranéen. Le mois de juillet offrira nombre de divertissements avec des animations régulières tous les lundis, mardis et jeudis.