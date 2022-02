Petits écrans | PMA-GPA, les enfants ont la parole

Certains dénoncent la dureté du regard des adultes, d’autres évoquent leurs droits et leur rapport au donneur. Filmés à hauteur d’enfant, les échanges sont vifs, instructifs et intenses.

Agés de huit à 20 ans, vivant en France et en Belgique, des enfants racontent leur conception, leur vie de famille, le regard des autres et leur vision de l’avenir.

Qu’est-ce que la normalité ? Quel est le regard des autres ? Une relation avec sa mère porteuse est-elle possible ? Que signifie, pour eux, l’éventuelle absence d’un père ? Quelle vision ont-ils de leur donneur ? Qu’est-ce qu’une famille pour eux ? Et, comment ces enfants et ados ont-ils envie de construire leur vie plus tard ? Autant de questions abordées par les enfants dont la parole est une contribution aux débats liés au projet de loi de bioéthique et une possibilité pour eux d’écrire leur propre histoire…