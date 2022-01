Petits écrans | Liberté, santé, égalités !

Le Dr Martial Olivier-Koehret, installé dans un lieu considéré comme un désert médical et surnommé « L’Equarrisseur », dénonce une « mauvaise répartition des médecins« . Il militait pour un fonds d’intervention et d’innovation en faveur des déserts médicaux pour donner aux médecins qui exercent dans les zones sous-dotées l’envie et les moyens d’y rester. Jean-Paul Hamon, Président d’honneur de la Fédération des Médecins de France, estime qu’il faut « arrêter avec l’obligation » et favoriser l’incitation.