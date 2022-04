Plateforme anti-discriminations – 300 signalements en 1 an dans les Pyrénées-Orientales

Selon Romain Blanchard, les discriminations les plus flagrantes sont dans le milieu du travail ou de l’échange commercial. Lancée le 12 février 2021, la plateforme antidiscriminations.fr comprend un numéro de téléphone, le 39 28, et un module de tchat en ligne. Depuis son lancement, la plateforme comptabilise 14 000 sollicitations, dont 11 000 appels au 39 28 et plus de 3 000 tchats, 1 million et demi de consultations du site et réunit 1.200 acteurs associatifs et institutionnels partenaires.