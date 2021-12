Pol’Hebdo du 17 décembre l Hebdomadaire politique des Pyrénées-Orientales

Le 16 décembre, Louis Aliot a convoqué « en urgence » une conférence de presse. Depuis 2018, la démolition était à l’arrêt. Ce groupe de bâtiments accolés à la place du Puig était devenu le symbole d’un quartier qui ne croyait plus aux promesses du maire Jean-Marc Pujol. Depuis, c’est Louis Aliot, en partie avec l’aide du vote des habitants du quartier qui a été élu à la mairie. Dans un premier temps, ils avaient soutenu le candidat En Marche avant de se rabattre sur Louis Aliot. Depuis la rentrée 2021, le dialogue semble rompu entre une partie des habitants du quartier et l’équipe municipale. Les habitants déplorent toujours plus des destructions de bâtiments sans réels projets de réaménagement ou de reconstruction.

Ils appellent à une mobilisation ce samedi 18 décembre à 15h. « Ça suffit ! Nous ne voulons plus de destruction pour cause de sécurité. Nous ne voulons plus de bâtiment qui laissent place à des parkings vident »