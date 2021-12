Le lapsus d’Hermeline Malherbe au meeting d’Hidalgo raillé dans les médias

Après sa réélection au Conseil Département, contre nombre de pronostics, Hermeline Malherbe était toute désignée pour apporter un souffle d’espoir à la candidature d’Anne Hidalgo . « Un meeting très positif, où on a réussi à mobiliser malgré le contexte sanitaire ». Hermeline Malherbe revient sur ses propos. « Dans mon discours, j’ai parlé des noms de famille, en commençant par A comme Aznavour, puis je m’arrête à H comme Hidalgo. Je parle des noms qui font la diversité de la France. Il me semble intéressant de faire le parallèle avec d’autres candidats d’extrême droite ». Pour rappel, parmi les propositions d’Éric Zemmour figure celle du retour à la loi de 1803, obligeant les parents à donner à leur enfant un prénom présent dans divers calendriers ou parmi les personnages de l’Histoire antique.

Malgré ce lapsus, Hermeline Malherbe est fière du « serment de Perpignan » d’Anne Hidalgo. « Quand j’égrène mes noms de famille et avant de finir par H comme Hidalgo, je cite G comme Gambetta. Et son discours de Belleville. Ensuite Anne reprendra le serment de Perpignan. Il y a des choses comme ça qui sont enthousiasmantes. Cela a permis à tous ceux qui étaient présents de repartir avec la pêche ». La présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales met tout de même un bémol. « Ce meeting, était une premier étape. Il faut parvenir à transformer cette dynamique en électorat. Et on verra, suite à la trêve de Noël comment les uns et les autres se positionnent par rapport à la demande de primaire. Là, on va avoir de nouveaux rendez-vous en janvier sur ce point ».