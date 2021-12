Vous pouvez pas comprendre, c’est quali ! Louis Aliot défend son enquête d’opinion

Mais de quoi s’agit-il ? Le vendredi 2 juillet 2021, les services de la mairie demandent des devis à divers prestataires. Un seul répond et réalise l’étude en un temps record. Il constitue ses panels et mène ses réunions dès les mardi et mercredi suivants (les 6 et 7 juillet). L’étude qualitative, contrairement à une étude quantitative du type sondage, est « une étude en profondeur de nature psychologique. Et qui cherche à expliquer les comportements, les motivations ou à guider des recherches créatives ». Ce type d’enquête se base sur un panel très réduit, entre 8 et 10 personnes conviées à des réunions de 3 heures environ.