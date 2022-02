Depuis son accession à la maire, Louis Aliot avait acté la création d’une police municipale nocturne. Dispositif mis en place dès le mois de novembre 2020. Les brigades de nuit (de 20h30 à 6h30) se composent de 2 équipes de 10 agents de terrain. Et 2 équipes d’agents affectés au poste de contrôle pour recevoir les appels et surveiller les écrans de contrôle des plus de 200 caméras de vidéo-protection de Perpignan. Les équipes du poste de contrôle revendiquent également une revalorisation de leur point d’indice.

« Pour la création de la brigade de nuit, on nous a demandé de nous porter volontaires, sans, dans un premier temps nous indiquer les modalités. Puis on nous a dit à l’oral et par mail, que l’on percevrait une prime de 300€ net mensuel par rapport au travail en journée. Ce qui nous semblait logique par rapport au travail qu’on allait fournir et aux profils auxquels on allait être confrontés. Sauf que dès le premier salaire, la prime sur le premier bulletin s’élevait à 140€ et non à 300€ ».