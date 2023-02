Portbou inaugura la biblioteca Walter Benjamin, el primer pas per un centre dedicat al filòsof

L’espai, ubicat en una de les naus de l’edifici, s’ha rehabilitat amb una inversió de prop de 130.000 euros i que s’ha finançat a quatre bandes. El Ministeri de Cultura hi ha aportat 60.000 euros; 40.000 euros més la Diputació de Girona i 22.000 euros l’Ajuntament de Portbou. La fundació hi ha aportat el mobiliari i la documentació.

La seva presidenta, Pilar Parcerisas, diu que Portbou és el lloc escollit per exposar-ho no només perquè va ser el lloc on Benjamin va morir sinó per la importància que va tenir amb el pas de milers d’exiliats durant la Guerra Civil. « Des de la fundació, que mantenim l’actualitat de la bibliografia de Benjamin i altra de context, el que volem és que la seva memòria pervisqui, com ha fet fins ara sense estructura, i volem que el seu pensament totalment vigent estigui aquí i el pugui fer créixer ».

Tot i que l’espai està concebut com a biblioteca, Parcerisas ja ha avançat que anirà « molt més enllà » i que ja han fet contactes amb diferents universitats per col·laborar-hi. A més, ja tenen visites de grups d’estudiants concertades i hi contemplen altres activitats com ara tallers, xerrades o presentacions de llibres.