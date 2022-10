Pour Lola à Perpignan l Moins de cent personnes à l’appel du représentant de Zemmour

Pour l’extrême droite, la petite Lola aurait été tuée parce que Française. L’appel à manifester à Perpignan précisait : « il s’agit une fois encore du meurtre d’une petite française par des étrangers, en l’occurrence algériens ». Bruno Lemaire réclamait « justice pour Lola » et pour toutes les innocentes victimes liées à une vague immigratoire sans précédents ». Malgré l’émoi légitime suscité par l’assassinat de la jeune Lola, moins d’une centaine avaient fait le déplacement ce jeudi soir.

Au niveau national, Jordan Bardella, actuel président du Rassemblement National, fut un temps annoncé pour participer à un « rassemblement pour les victimes ». Finalement le RN s’est désolidarisé de ces soutiens organisés en sous-main par Reconquête.

À Perpignan, le maire Louis Aliot appelle ses élus à une minute de silence pour la mémoire de Lola le 21 octobre devant l’hôtel de ville à 18h. Le maire de Perpignan, également en campagne pour la présidence du parti à la flamme, dénonce le climat de récupération politique : « la légitime émotion et la colère publique suscitées par ce drame atroce ne peuvent être utilisées à des fins de politique spectacle. Nôtre rôle, en tant que responsables politiques, en tant que citoyens, est de continuer à œuvrer pour que les Français rompent avec cette fatalité et avec l’impuissance publique permise par la défaillance de l’État et de ses gouvernements à nous protéger. ».