Vacances de proximité l Un bol d’air à prix tout doux

Lancée en 2020, la carte Occ’Ygène avait vocation à stimuler l’activité économique et soutenir la filière touristique au sortir du premier confinement. Ce dispositif devient pérenne et fait son retour en 2021. La carte Occ’Ygène permet de bénéficier d’avantages et de réductions sur de nombreuses activités ainsi qu’auprès de sites d’hébergements situés en Occitanie et dans les Pyrénées-Orientales.

♦ À qui s’adresse la carte Occ’Ygène ?

Valable jusqu’au 31 décembre 2021, la carte Occ’Ygène se présente est digitale, un e-ticket avec un QR Code. Plusieurs versions existent selon profil :

Accessible aux jeunes de 18-25 ans, la carte jeunes est totalement gratuite,

Pour les Solo âgés de 26 à 60 ans, la carte “Solo” coute 9€,

Une carte Senior à 7€, pour les plus de 60 ans.

Et enfin, la carte Famille coûte 20€. Elle est disponible pour les familles composées d’au moins 1 adulte et 1 enfant.

Une version Famille + est réservée aux familles aux revenus modestes.

Une version Spécial Soignants est également proposée. Réservée aux personnels des établissements de santé et médico-sociaux d’Occitanie, elle leur est attribuée gratuitement et enrichie d’un solde de 50€ par personne, jusqu’à 150€ maximum. “Un geste de reconnaissance pour celles et ceux qui étaient au front dans cette crise sanitaire” pour Carole Delga, présidente de la Région.

Les demandes de carte sont à effectuer sur le site www.tourisme-occitanie.com.Vincent Garel, président du Comité Régional de Tourisme et de Loisirs d’Occitanie, précise que l’année dernière, “ce sont près de 12.000 demandes de cartes Jeune qui ont été enregistrées“.

♦ Qu’en est-il des avantages pour les détenteurs de la carte ?

La carte Occ’Ygène permet de profiter de réductions et d’avantages pour réaliser des activités, seuls ou à plusieurs. Le nombre d’activités réalisables est illimité. Il peut s’agir d’activités de plein air et sportives, de visites de musées, de sites culturels et naturels, de grottes, de parcs de loisirs, de parcs animaliers, d’aquariums, de parcs d’attractions, de balades en bateau, d’excursions, de visites guidées ou encore de rencontres avec des producteurs agro-alimentaires.

Par exemple, la carte Solo octroie une réduction de 10% sur le tarif d’une activité en gyropode à Perpignan, Céret, Canet-en-Roussillon et Collioure. Plusieurs prestataires proposent également des offres sur des sites d’hébergement pour les détenteurs de la carte Occ’Ygène. Le chalet du Ticou à Bolquère, le camping des Palmiers à Saint-Cyprien, le Georges Hostel & Café à Sète ou encore le Village Vacances « Rives des Corbières » à Port-Leucate font partie des sites d’hébergement accordant des réductions et des avantages aux touristes présentant la carte Occ’Ygène. Au total, Vincent Garel déclare qu’il y a “355 prestataires partenaires pour Occ’Ygène dont 37 dans les Pyrénées-Orientales“.

♦ Des retombées pour les partenaires de la carte Occy’gène ?

Mais, les détenteurs de la carte ne sont pas les seuls à profiter d’avantages. C’est également le cas pour les prestataires. En rejoignant le réseau carte Occ’Ygène, ils bénéficient des différentes actions de communication déployées par la Région, le CRT et ses partenaires ; Ainsi que d’un suivi personnalisé des ventes. Ils augmentent leur flux d’activité en profitant d’une clientèle régionale. Des clients qui découvrent l’offre de loisirs disponible de proximité.

La carte Occ’Ygène a été créée pour stimuler la consommation des loisirs et générer du chiffre d’affaires auprès des professionnels du secteur. Vincent Garel confie ; “En 2020 près de 35.000 cartes ont été commandées pour un volume d’affaires généré de plus de 850.000 €“. Il poursuit, “la carte Occ’Ygène a permis de drainer de nouveaux consommateurs qui ont pu compenser, en partie, la baisse de fréquentation des clientèles étrangères, tandis que les familles ont pu redécouvrir leur région et les activités qui vont avec.” En effet, la carte Occ’Ygène renforce la visibilité des différents territoires et valorise les sites touristiques. Un vrai plus pour la région.

♦ Le retour du train à 1€

Pour faciliter les déplacements au sein de la région, la SNCF réitère ses offres liO. Des offres dédiées au tourisme de proximité et à la découverte de l’Occitanie. En juin et en septembre, des billets de train seront proposés au prix de 1€, tous les week-ends. En juillet et en août, ces billets à prix très réduit seront disponibles le mercredi. Ces deux offres sont valables pour tous les voyageurs, dès 4 ans, quel que soit le trajet effectué en Occitanie.

Selon la Région, en 2020, cette mesure avait permis à l’Occitanie d’être la seule à enregistrer une augmentation +13 % de la fréquentation des trains régionaux. Carole Delga a également annoncé que “des lignes de cars seront créées pour permettre au plus grand nombre de découvrir nos territoires, leur patrimoine, leurs paysages... Toujours à petits prix, puisque ces lignes sont au tarif de 2€ maximum l’aller-retour. ” Cet été, le réseau d’autocars liO comportera donc 10 nouvelles lignes.

Différents partenariats ont vu le jour ; 18 autour de la culture, 16 pour le plein air, 7 offres autour des festivals et des grands événements. Et plus de 50 sites proposant une réduction de 10% sur présentation du billet liO Train. Ces offres ont vocation à “relancer l’économie régionale en faisant découvrir largement les richesses touristiques, culturelles et patrimoniales de l’Occitanie”.

