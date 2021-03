Des vacances en plein air ? 4 randonnées faciles dans les Pyrénées-Orientales

Bien que l’adage conseille préconise de ne pas se découvrir d’un fil au mois d’avril, Kiki Mag Travel vous embarque au grand air à travers quatre nouvelles idées de randonnées ; histoire de profiter des beaux jours printaniers. Des sentiers inspirants au cœur de notre territoire, toujours riche de découvertes uniques.

♦ Découvrez le sentier des arbres du Haut-Conflent

Durée : 2h20 / Distance : 7,5 kilomètres / Dénivelé : 360 mètres / Niveau : facile à moyen.

Direction Planès, un village incontournable du Parc naturel régional des Pyrénées-Catalanes. Nous sommes précisément dans le Haut-Conflent pour découvrir les trésors de la forêt domaniale de Fontpédrouse. Un sentier hors du commun qui nous révèle les arbres du Haut-Conflent sous forme de sentier botanique, mais surtout le fameux Pont Gisclard ; seul pont suspendu ferroviaire encore en service en France.

Le kiki conseil : avant de réaliser cette balade, prenez connaissance des horaires du train jaune afin de pouvoir immortaliser le passage de ce train sur le pont Gisclard. Pour tous les amateurs de photographie, ce parcours offre plusieurs spots incontournables.

Informations pratiques :

Top départ depuis la Mairie de Planes. Suivez ensuite le sentier des arbres du Haut-Conflent et le Pont Gisclard. L’itinéraire est très bien balisé et vous amène en direction de la gare de Planès.

Afin de partir à point, n’hésitez pas à découvrir l’itinéraire Viso Rando (https://www.visorando.com/randonnee-les-arbres-du-haut-conflent/ )

Cette randonnée est ombragée, vous pourrez la réaliser à toutes saisons. Soyez bien chaussés et pensez à vous munir d’une ou plusieurs bouteilles d’eau.

Merci de respecter la nature et de ramasser vos déchets.







♦ La boucle du Pic Aubeill, pour arpenter le Fenouillèdes autrement

Durée : 3 heures / Distance : 8 kilomètres / Dénivelé : 320 mètres / Niveau : facile.

Pour découvrir le territoire du Fenouillèdes et de la Vallée de l’Agly, direction le Pic Aubeill ; un sommet qui s’élève à 540 mètres d’altitude. Ce sentier offre des paysages divers et variés et surtout une vue magnifique sur le lac de Caramany et les villages de Belesta et Cassagnes. Sans oublier le Canigou qui veille toujours sur nous. Pour le meilleur et pour le pire.

Le petit plus ? Ce sentier emblématique nous fait découvrir le Dolmen Moli del vent de Belesta. Un des dolmens les mieux conservés des Pyrénées-Orientales.

Informations pratiques :

La randonnée du Pic Aubeill débute au village de Bélesta. Afin de partir à point, je vous invite à télécharger le PDF de la randonnée sur le site du CDT66. Il est également possible de rejoindre ce sommet depuis le village de Cassagnes afin de varier les plaisirs.

Cette randonnée n’est pas ombragée, il est déconseillé de la réaliser durant les fortes chaleurs.

Merci de respecter l’environnement et de ramasser vos déchets. Ces paysages constituent notre patrimoine et doivent être respectés au même titre que n’importe quel être humain.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à découvrir le récit de cette randonnée sur le blog de Kikimagtravel.







♦ Les Gorges du Sègre, randonnée facile en Cerdagne

Durée : 2h30 / Distance : 11 kilomètres / Dénivelé : 269 mètres / Niveau : facile.

Direction Llo, une commune qui se situe à 1400 mètres d’altitude dans nos belles Pyrénées-Catalanes. Cette boucle de randonnée nous fait découvrir les Gorges du Sègre ainsi que la chapelle de Sant Feliu qui domine toute la Cerdagne. Sur la première partie du sentier, vous longerez les Gorges ; puis vous prendrez de la hauteur et observerez les premiers des nombreux panoramas. Le sentier est correctement balisé et très agréable à découvrir.

Si vous aimez les sensations fortes, sachez qu’il est possible de profiter des gorges du Sègre et de la chapelle Sant Feliu en réalisant un parcours de Via ferrata “Les escaldilles” (hors période Covid). Trois itinéraires sont proposés : le Llisses del Mouli pour les enfants, le Llisses de Llo de niveau moyen adultes et enfants de plus de 12 ans et le Llisses Dretes niveau difficile pour les adultes et enfants de plus de 14 ans.

Bon à savoir : la chapelle Sant Feliu est datée du XIIème siècle, mais c’est aussi un site archéologique. En effet, ce lieu a révélé une occupation humaine presque ininterrompue, durant 5 000 ans.

Informations pratiques :

Départ : Parking des bains de Llo, sur la droite juste avant l’église.

Afin de partir à point, consultez le PDF de la randonnée sur le site des Pyrénées-Cerdagne.







♦ Parenthèse au Lac de Balcère en Capcir

Temps : 2h55 / Distance : 8 kilomètres / Denivelé : 204 mètres / Niveau : facile.

Le lac de Balcère aussi appelé « Estany de Vallserra » est un lac de montagne situé près des Angles à 1770 mètres d’altitude. Un cadre idyllique et pittoresque qui apporte sérénité et calme ; tout ce qu’on aime lors d’un séjour à la montagne. Ce site est aménagé pour les pique-niques et adapté aux familles. Hors période Covid, nous y trouvons un chalet buvette ainsi qu’un chalet-accueil pour les pêcheurs.

Pour profiter de ce décor idyllique, je vous conseille la randonnée qui vous fait découvrir le lac de Balcère autrement. Une randonnée agréable tant pour les randonneurs débutants, confirmés que les amateurs de photographie. En effet, le décor est apprécié par toutes et tous, et en fait un lieu insolite à ne pas manquer dans les Pyrénées-Catalanes.

Pour partir à point, consulter le récapitulatif de randonnée sur le site Visorando ou suivre les aventures de la blogueuse Mélanie Escach Photographie.

Informations pratiques :

Le parking du Lac de Balcère est accessible seulement du 22 avril au 24 septembre. En dehors de cette période, il vous faudra 30/40 minutes de marche pour y accéder via une route goudronnée. Afin de limiter les voitures et préserver l’environnement, je vous conseille tout de même de ne pas vous garer au parking le plus proche du lac. Une petite marche reste toujours agréable 🙂 Attention à la neige et au verglas en période hivernale.

Merci de respecter l’environnement et de ne laisser aucun déchet sur place.







// Envie d’autres Kiki idées de randonnées et de balades ?