Profitez de l’été, les nouvelles idées de balade par KikiMagTravel

L’été arrive à grands pas ! Et quoi de mieux que des idées de balades hors des sentiers battus pour profiter de l’été comme il se doit. Sentier découverte, street-art et lieux insolites… cette nouvelle liste de merveilles est à croquer à pleine dent !

♦ Découvrez le street-art en Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales ne sont pas un véritable musée d’art à ciel ouvert, mais notre département détient tout de même des fresques murales incontournables. De Perpignan à Cerbère en passant par Saint-André ou le Barcarès, notre territoire collectionne de belles œuvres d’art que Kiki prend plaisir à nous partager au fil de ces découvertes. Dans le classement de ces œuvres favorites on retrouve “Le mur au clown” réalisé par Prooz ou encore les fresques murales du village de Saint-André réalisées par le talentueux Ben Caillous.

Pour découvrir la carte qui regroupe les œuvres de street-art dans les Pyrénées-Orientales direction le site de Kikimagtravel. Cette carte est régulièrement mise à jour selon les trouvailles.

♦ Les falaises de Vingrau, le spot incontournable des grimpeurs & des randonneurs

Pour prendre de la hauteur en Pyrénées-Orientales et jouir d’une vue d’exception, direction le village de Vingrau et ses falaises. Un spot grandiose au cœur des Corbières. Situées à une trentaine de kilomètres de Perpignan, les falaises de Vingrau sont l’endroit idéal pour observer et apprécier la beauté de la vallée de l’Agly. Informations pratiques.

Depuis Perpignan prenez la direction d’Espira-de-l’Agly puis poursuivez la route vers Vingrau. Avant d’arriver au village, prenez sur votre droite en direction du lotissement « Hameau pas de l’échelle » puis sur votre gauche vous trouverez un parking (gratuit) pour laisser votre voiture : (42.8478926, 2.7970945). Une fois garé, rejoignez le point GPS : (42.8499832, 2.7974334) pour débuter le sentier.

PRUDENCE PAR JOUR DE VENT VIOLENT

Cette randonnée n’est pas ombragée, je vous déconseille de la réaliser en période de fortes chaleurs. Merci de respecter l’environnement et de ramasser vos déchets. Plus d’informations sur le site de Kikimagtravel

♦ Le coup de coeur de Kiki : Du Prieuré de Serrabone au Col des Arques

Je vous propose aujourd’hui de découvrir non pas une de mes randonnées mais celle de Jolies lueurs : du Prieuré de Serrabone au Col des Arques. Cette randonnée dure environ 3 heures pour environ 410 mètres de dénivelé. Ce sentier aux effluves parfumées de la garrigue – Thym, romarin & bruyère – rythmeront agréablement cette balade sans oublier les panoramas exceptionnels que vous y découvrirez. Une idée de balade à retrouver sur le site de Julie

♦ Le château de Castelnou

S’il y a bien une chose à faire cet été dans les Pyrénées-Orientales, c’est la visite du Château de Castelnou. Depuis quelques semaines il est possible de le visiter gratuitement, et ce pour toute l’année 2021. Ce château médiéval est tout aussi impressionnant pour son histoire que son architecture rocambolesque. Bien qu’il fût délaissé pendant de nombreuses années, il reste le témoin d’un riche passé. Puis il a quand même un atout imparable : il surplombe l’un des plus beaux villages de France.

Pour prolonger le plaisir des découvertes n’hésitez pas à découvrir l’article de Kikimagtravel sur Castelnou et le Roc de Majorque. Pour découvrir l’actualité du château de Castelnou et son côté historique direction notre article.

♦ Le spot de l’été : le joli poste de secours coloré du Barcarès

Attention le Barcarès devient en un claquement de doigts : Miami. Kiki a fait une belle trouvaille sur la plage du Barcarès : ce sublime poste de secours bleu & vert qui sent bon l’été. Avouez que ça donne envie de pavaner avec un maillot façon “Pamela Anderson” ? En tout cas, le décor s’y prête plutôt deux fois qu’une. Où trouver ce poste de secours coloré ? Direction l’avenue de la Retirada à Barcarès. Le poste se situe non loin du mémorial des 3 colonnes. Prolonger le plaisir en découvrant le village des pêcheurs du Barcarès et son port de pêche coloré et convivial.

Si vous ne connaissez pas encore le Quai Magellan, c’est le moment de partir à sa découverte. C’est l’un des ports les plus colorés des Pyrénées-Orientales. Vous trouverez d’ailleurs juste derrière le village des Pêcheurs qui est actuellement en cours de rénovation.

