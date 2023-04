À Calce, James du domaine Cau Eden fabrique son propre whisky

La distillation a toujours passionné James. « Dans ma jeunesse au Royaume-Uni, j’ai un peu travaillé là-dedans. Et en 2019 j’ai eu l’opportunité de monter ma propre distillerie. J’ai trouvé un alambic. Je ne veux pas singer les recettes qu’on trouve dans le commerce, l’idée c’est de reproduire des recettes ancestrales. » Le vigneron, installé depuis près de quinze ans, a commencé par du whisky , enfin du « poitin » plus précisément, un terme gaélique pour désigner le whisky en devenir qui n’a pas encore atteint ses années de maturité. Mais aussi de l’eau-de-vie d’abricot, « avec des abricots du pays. »

James tente de fonctionner en circuit court et d’utiliser les produits les plus locaux possibles. « J’ai des terres où l’orge pousse, pour le blé et l’avoine je les achète localement. Et je fais moi-même mon malt, ça apporte une complexité au produit qu’on n’a pas dans les produits industriels. » Les céréales ne sont pas bouillies mais travaillées vivantes, « pour faire de la fermentation spontanée ». Le vigneron ne compte pas s’arrêter là. Il s’est aussi lancé dans la production de gin et souhaite aussi à terme proposer de la vodka. « Je ne l’ai jamais fait, mais j’ai vu faire… C’est toujours intéressant et passionnant d’essayer soi-même. »