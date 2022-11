« Prêt à tourner » | Et si votre maison accueillait les équipes de votre série préférée ?

Les sociétés de production sont à la recherche de lieux variés et pourront donc retenir une maison d’architecte, puis un appartement ou une maison familiale, un bateau, un manoir… Tous les biens peuvent être enregistrés sur la plateforme, et pas seulement « des villas magnifiques avec piscine et hammam » comme tient à le souligner la créatrice de « Prêt à tourner ». Les propriétaires peuvent être contactés pour tourner une publicité, un long-métrage, une série, un shooting photo … À ce jour, ce sont 3.000 biens qui sont enregistrés sur la plateforme « Prêt à tourner ».

Selon Sylvie Roussel, l’équipe de « Prêt à tourner » se rend disponible pour ses utilisateurs. Le propriétaire peut être accompagné pour mettre en ligne et optimiser son annonce. Ensuite les équipes s’occupent de la gestion des demandes de location, et le bien est loué clé en main. Par ailleurs insiste Sylvie Roussel, toutes les inscriptions des professionnels et les demandes de tournage sont vérifiées en amont. Installée au Pôle Action Média du Soler, « Prêt à tourner » compte une agence à Boulogne-Billancourt (92), et des filiales à Barcelone, Dublin et Los Angeles.