Pyrénées-Orientales : le chômage s’enlise, les jeunes particulièrement touchés

Alors que France Travail publie son diagnostic territorial, les Pyrénées-Orientales restent le département le plus touché par le chômage en France métropolitaine. Il approche les 12 %, un taux élevé qui creuse l’écart avec la moyenne en Occitanie.

Une triste première place à laquelle les Pyrénées-Orientales reste cantonné. France Travail publie son diagnostic territorial et le département présente le plus haut taux de chômage en France métropolitaine. Il a atteint 11,9% au deuxième trimestre 2025. Un taux particulièrement élevé mais stable.

Des offres nombreuses mais des emplois précaires

Pourtant le nombre d’offres d’emploi n’accuse qu’une légère baisse, mais le département souffre d’une demande de main-d’œuvre saisonnière, ponctuelle et précaire. Plus de 6 projets de recrutement sur 10 sont saisonniers. Des contrats notamment utilisés dans le secteur agricole mais aussi l’hôtellerie et le commerce de gros. Le recours à l’intérim grimpe également. Le nombre de personnes embauchées sur ces contrats courts et hachés a augmenté de 2,7 %. Au niveau régional, il recule de 5%.

Et les Pyrénées-Orientales font figure de mauvais élève en Occitanie, territoire particulièrement hétérogène. La moyenne régionale à 8,8 % de taux de chômage masque une grande disparité. De la Lozère avec 4,7% de chômeurs parmi la population active jusqu’aux Pyrénées-Orientales et leurs quasi 12%.

Le nombre de moins de 25 ans inscrits explose au troisième trimestre

Une tendance qui se maintient, voire s’accroît. France Travail a publié les premiers chiffres du troisième trimestre 2025. Ils annoncent déjà une hausse légère du nombre d’inscrits à France Travail. Un peu plus de 600 personnes supplémentaires parmi les chômeurs de catégorie A, B et C, c’est-à-dire ceux qui doivent rechercher un emploi. Leur nombre a augmenté de 6 % en un an. Mais c’est pour les moins de 25 ans que la hausse est frappante. Leur nombre a augmenté de 20 % sur un an dans le département.

Un chiffre à relativiser. Cette hausse chez les plus jeunes s’explique en partie par la réforme de France Travail. En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi pour le plein emploi au mois de janvier, les jeunes en parcours d’insertion sont automatiquement inscrits à France Travail, tout comme les allocataires du RSA.

Après le chômage, un retour à l’emploi plus difficile dans les Pyrénées-Orientales

Les demandeurs d’emploi du département sont inscrits depuis plus longtemps à France Travail qu’ailleurs en Occitanie. Ils y resteraient environ un an et deux mois. Seuls 37 % d’entre eux trouvent un travail dans les six mois qui suivent leur inscription contre 45 % au niveau national.

Les Pyrénées-Orientales sont aussi plus marquées par ce que France Travail nomme “les freins périphériques à l’emploi”. Il s’agit des difficultés à communiquer ou à se déplacer facilement mais aussi de l’exclusion numérique ou encore des contraintes familiales. Pour rappel, 2 familles sur 10 sont monoparentales, situation qui rend parfois plus difficile la garde d’enfant ou la disponibilité. À cela s’ajoutent l’illettrisme et l’illectronisme imprégnés dans le département.

