L’emploi saisonnier : une ressource importante pour l’économie locale

Le secteur de l’hébergement et de la restauration concentre le plus d’emplois saisonniers avec 53.400 recrutements en 2017 . Cela représente près de trois embauches sur dix et 38% des heures de travail des saisonniers de la région. Dans ce secteur, l’activité commence début avril pour se conclure fin septembre ; mais le pic d’activité se situe en juillet et en août. En effet, en moyenne, 28.200 postes saisonniers sont occupés chaque jour dans ce secteur durant le mois d’août. Les métiers sont très variés : serveurs, cuisiniers, commis, réceptionnistes, veilleurs de nuit, agents polyvalents….

Les départements du littoral font face à une forte fréquentation touristique et sont, par conséquent, ceux qui ont le plus besoin de main-d’œuvre saisonnière dans ce secteur. 33% des postes saisonniers sont localisés dans l’Hérault, 19% dans les Pyrénées-Orientales et 12% dans le Gard. À noter que la zone d’emploi de Perpignan est celle qui compte le plus de saisonniers dans l’hébergement et la restauration avec 10.500 postes. Viennent ensuite celle de Montpellier avec 8.600 postes et celle d’Agde-Pézenas avec 5.300 postes.