Pyrénées-Orientales : Contre le chômage, la Mission Locale aide à raccrocher

Avec 14 bureaux à travers le département, la Mission locale des Pyrénées-Orientales accompagne des dizaines de milliers de jeunes de 16 à 24 ans. Grâce au Contrat Engagement Jeunes, des parcours professionnels se dessinent au fil des rendez-vous avec les conseillers. Nous avons rencontré l’une d’entre elles dans l’antenne de Perpignan.

Cet article a été écrit par Alexi Pucheu, Liam Duval et Kylian Muller accompagnés par La ligue de l’enseignement 66. « Perpignan Stories » est un projet initié par Made In Perpignan en septembre 2025. Depuis, neuf jeunes ont découvert les rouages du journalisme dans notre rédaction. Ils et elles ont réalisé le reportage de leur choix, à l’écrit et en vidéo.



Grâce au soutien de Journalismfund Europe, Made in Perpignan met en avant les histoires qui inspirent ces jeunes souvent éloignés de l’information et peu représentés dans les médias.

« La mission locale, c’est une tranche d’âge. » Mélina Lecuyer est conseillère en insertion professionnelle à la Mission locale des Pyrénées-Orientales. Chaque jour, des dizaines de jeunes entre 16 et 25 ans défilent dans son bureau. Étudiants, en recherche d’emploi, alternants, en formation professionnelle : loin des clichés affiliés à l’institution, elle rencontre une multitude de profils d’adolescents et de jeunes adultes aux portes d’entrée de la vie active.

Le Contrat engagement jeune : un accompagnement intensif pour reprendre pied

Comme elle, 80 permanents accompagnent des milliers de jeunes du département. En 2023, la Mission locale a suivi près de 28 000 jeunes. Avec un point fort : sa couverture territoriale. Il existe 13 antennes à travers les Pyrénées-Orientales, supervisées par le siège de Perpignan.

« Lorsqu’on accueille un ou une jeune, on fait un diagnostic de son parcours mais aussi de ses freins, parce qu’on prend en compte toute sa situation sociale. Et on crée un parcours personnalisé à l’emploi. Le but, c’est de donner toutes les clés nécessaires pour qu’ils puissent intégrer au mieux le marché du travail. »

Mélina Lecuyer est en charge du Contrat engagement jeunes (CEJ). Un accompagnement renforcé de 6 à 12 mois. La personne accompagnée bénéficie d’une aide financière pouvant aller jusqu’à 561 euros par mois. Chaque semaine, elle a un rendez-vous avec un ou une conseillère et construit son projet professionnel à l’aide d’ateliers collectifs, de stages, de formations… L’accompagnement vise les jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont ni en emploi, ni en formation. Pour les personnes qui sont en situation de handicap, il s’étend jusqu’à 30 ans.

Le rôle crucial de la Mission locale dans un département marqué par le chômage

« On voit plein de beaux parcours, sourit Melina Lecuyer. Des personnes qui créent leur entreprise, qui reprennent des études, parfois même une thèse. Certains trouvent du travail alors qu’ils ont un parcours personnel très difficile. C’est vraiment chouette. »

La Mission locale occupe une place centrale dans une période de la vie marquée par la précarité. Dans les Pyrénées-Orientales, le taux de chômage est de 33% pour les 15-24 ans. C’est la tranche d’âge la plus touchée. Le nombre d’inscrits à France Travail, ou à la Mission locale, a explosé l’an dernier. Si cette hausse est due à une réforme de l’allocation chômage, elle est aussi à l’image d’un territoire marqué par les « freins périphériques » à l’emploi ou à l’insertion. Autrement dit l’absence de mobilités, l’illettrisme ou encore l’exclusion numérique. Des obstacles que la Mission locale tente d’anticiper pour que les jeunes accompagnés puissent choisir au maximum leur porte de sortie.

Objectif 2026 ? Plus d’enquêtes … Notre équipe souhaite vous proposer plus d’investigation, un genre journalistique le plus souvent absent dans les médias locaux.



Parce qu’enquêter sur les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales a un coût, soutenez-nous !