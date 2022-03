Mode d’emploi | En quoi consiste le Contrat d’Engagement Jeune ?

Pour que le Contrat d’Engagement Jeune soit une réussite, le conseiller qui suit le jeune joue un rôle déterminant. C’est le référent unique du jeune, tout au long de son parcours. Dans un premier temps, il devra réaliser un diagnostic initial pour faire le point sur la situation du jeune et comprendre ses besoins. Ensemble, ils fixeront des objectifs à atteindre. Ensuite, le conseiller va élaborer un plan d’action.

Le jeune sera mobilisé 15h à 20h par semaine minimum grâce à des mises en situation, des temps d’accompagnement individuel et collectif… Chaque mois, le conseiller et le jeune effectueront un bilan pour suivre l’avancée du parcours.

Le rôle du conseiller s’arrête lorsque le jeune a trouvé un emploi durable (CDD de plus de 6 mois ou CDI) ou entre en apprentissage.