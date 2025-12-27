Pyrénées-Orientales : Où voir les feux d’artifice le soir du 31 décembre 2025 ?

Pour dire au revoir à 2025, les communes des Pyrénées-Orientales organisent une multitude de festivités. Un immanquable : le feu d’artifice qui illumine la nouvelle année. Made in Perpignan vous propose des idées de sorties pour votre réveillon.

Lancer l’année en lumière. À l’approche du réveillon du Nouvel An, les festivités s’organisent dans les Pyrénées-Orientales. Plusieurs communes proposent un feu d’artifice avant ou pendant les 12 coups de minuit. Au bord de la mer ou en montagne, où observerez-vous le spectacle ?

Canet-en-Roussillon et Barcarès : Des villages de Noël sous les feux d’artifice

À Canet-en-Roussillon, vous passerez en 2026 sous un feu d’artifice. Le spectacle aura lieu à 23 h 45. Avant cela, vous pourrez assister à un spectacle de Music-Hall et cabaret dès 20h sur l’espace Méditerranée. Un DJ à partir de 22h et après le décompte de minuit, la fête se poursuivra jusqu’à 1h. Les chalets du marché accueilleront les derniers fêtards jusqu’à 3h. Une navette sera à disposition de 21 h 30 à 2h.

Le village du Barcarès accueillera également la nouvelle année en lumière. Les divers restaurants permettront à chacun d’élaborer son menu avant le coup d’envoi du feu d’artifice. La billetterie pour l’accès au village de Noël est payante pour les plus de 5 ans. 10 euros par personne le soir du réveillon. Une billetterie est accessible en ligne.

Des spectacles en montagne comme en bord de mer

Pour ceux qui veulent entrer en 2026 en altitude, à Font-Romeu, DJ Magenta se produira à partir de 18h, suivi de Stef Konstan. Rendez-vous à 22h pour le feu d’artifice. Une demi-heure d’illuminations avant un nouveau DJ set de Modul Err jusqu’à 00 h 30.

De la pyrotechnie aussi à Argelès-sur-Mer. Le feu d’artifice aura lieu à minuit. Avant cela, des DJ sets s’enchaineront à partir de 21h. Les festivités dureront jusqu’à 2h du matin sur le thème année 90/2000.

Collioure lancera les festivités à 19h. La place du 18 Juin sera le théâtre du bal de la Saint-Sylvestre jusqu’à 00 h 30. Le feu d’artifice sera lancé au son des 12 coups de minuit. Le village de Noël restera ouvert jusqu’à 2 h 30.

À Pia, un feu d’artifice sera également tiré à minuit depuis le jardin de Noël. Depuis la fin du mois de novembre déjà, c’est le cas tous les samedis à 22 h 30. Ceux qui veulent faire durer les festivités pourront donc profiter d’un dernier spectacle le 3 janvier à la même heure.

La préfecture renforce la réglementation à l’approche du Nouvel An

Pour les particuliers en revanche, il est interdit de vendre et d’acheter des pétards et articles pyrotechniques, tout comme de les transporter ou utiliser. La mesure est en vigueur depuis lundi 22 décembre et jusqu’au vendredi 2 janvier. La préfecture a également restreint la vente d’alcool le soir du 31 à partir de 22h. L’an dernier, plus de 40 000 personnes étaient attendues sur les événements organisés à Collioure, Argelès-sur-mer, Canet-en-Roussillon, Le Barcarès et Céret. De quoi mobiliser les services de secours et santé ainsi que les forces de l’ordre.