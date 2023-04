Chômage | Les Pyrénées-Orientales mauvais élève du 1er trimestre 2023

Ce trimestre, 10.130 personnes de 50 ans et plus sont inscrites à Pôle Emploi en catégorie A ; c’est légèrement moins que le trimestre précédent (10.140) et qu’au 1er trimestre 2022 (10.400).

Dans les Pyrénées-Orientales, les demandeurs d’emploi en catégorie A sont répartis de façon assez équitable entre les hommes (16.380) et les femmes (15.340) ; soit une augmentation de, respectivement, 0,2 et 0,3% par rapport au trimestre précédent.

Le nombre d’inscrits de moins de 25 ans passe de 4.260 à 4.270 en un trimestre, soit une légère hausse de 0,2%. En revanche, sur un an, la hausse est plus significative et affiche 4,4%, le nombre d’inscrits passant de 4.090 au 1er trimestre 2022 à 4.270 au 1er trimestre 2023.

Pour les catégories A, B et C, là aussi, le nombre d’hommes inscrits (26.250) et de femmes inscrites (26.930) est similaire. Sur un trimestre, cela correspond à une augmentation de 0,3%. Par contre, sur un an, le nombre d’hommes inscrits est en augmentation de 0,6% tandis que celui des femmes diminue de 0,4%.

Pour ce trimestre, seuls les moins de 25 ans enregistrent une baisse (bien que très légère) du nombre de demandeurs d’emploi sur un trimestre, passant de 6.670 à 6.660. Les 25-49 ans voient leur nombre d’inscrits en catégorie A, B et C augmenter de 0,4%, de même que les 50 ans et plus.

Toutefois, sur un an, les moins de 25 ans sont frappés par une hausse importante, +3,7%, passant de 6.420 au 1er trimestre 2022 à 6.660 ce trimestre. Pour les 25-49 ans, c’est l’inverse, sur un an, leur nombre diminue de 0,4%. Enfin, les 50 ans et plus voient également leur nombre diminuer, passant de 16.380 au 1er trimestre 2022 à 16.340 au 1er trimestre 2023, soit une baisse de 0,2%.