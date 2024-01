Pyrénées-Orientales : Le palmarès des villes et villages où il fait bon vivre en 2024

Article mis à jour le 30 janvier 2024 à 08:28

Perpignan perd encore du terrain. L’association des Villes et villages où il fait bon vivre a dévoilé son classement 2024. Pour les communes de plus de 2.000 habitants, Angers conserve sa première place suivie de trois communes des Pyrénées-Atlantiques : Bayonne, Biarritz et Anglet. Qu’en est-il pour les Pyrénées-Orientales ?

Perpignan dégringole encore dans le classement

En 2023, deux villes du département faisaient partie du Top 500 : Perpignan occupait la 74e place et Cabestany la 125e place. Cette année, la préfecture perd 12 places et se retrouve 86e parmi les villes de plus de 2.000 habitants. Un vrai coup dur pour le département des Pyrénées-Orientales qui gagne pourtant chaque année de nouveaux habitants.

Cabestany ne connaît pas le même sort puisque la ville gagne cinq places au classement. Elle figure 120e dans le Top 500 des villes où il fait bon vivre en France. Une belle performance pour la commune qui se hisse en tête des villes de 10.000 à 20.000 habitants.

Belle progression pour les villages des Pyrénées-Orientales

Comme les années précédentes Guéthary (64) occupe la première place du Top 500 des villages (les communes de moins de 2.000 habitants). Les villages de Martinvast, dans la Manche, et d’Epron, dans le Calvados, se hissent à la 2e et la 3e place.

Dans les Pyrénées-Orientales, Montescot gagne trois places par rapport à 2023 et se classe donc 76e. La progression fulgurante de ce village est impressionnante. Pour rappel, la commune figurait à la 226e place en 2021. Elle conserve naturellement sa 1ère place au classement des villes du département qui comptent 500 à 2.000 administrés.

Peyrestortes progresse également et arrive à la 243e place, ce qui représente un gain non négligeable de 14 places. Villeneuve-la-Rivière se classe non loin derrière à la 263e place. Cette commune progresse de 15 places par rapport au palmarès de 2023.

Une belle progression pour ces communes du département, à l’exception de Perpignan qui semble être en chute libre.

Que se cache-t-il derrière le classement ?

Pour cette édition 2024, 34.808 communes de France métropolitaine ont été scrupuleusement étudiées. Chacune est analysée selon 187 critères, classés en 11 catégories : qualité de vie, santé, transports, commerces et services, sécurité, protection de l’environnement, solidarité, sports et loisirs, éducation, attractivité et immobilière et – nouveauté 2024 – finances et impôts locaux.

Chaque critère permet à une ville d’obtenir 0, 25, 50, 75 ou 100 points, la note maximale. Les scores récoltés dans une même catégorie sont ensuite additionnés et pondérés, en fonction de l’ordre d’importance établi par les Français lors du sondage OpinionWay.